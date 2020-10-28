"Antikorlar Corona’ya Karşı Uzun Süre Etkili Olmayabilir"

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, insan vücudunun Corona virüsü enfeksiyonuyla mücadele etmek için geliştirdiği antikorların yaz mevsiminde hızla azaldığını ortaya koydu. Bu sonuç, insan vücudunun Corona virüsüne karşı ürettiği antikorların uzun süre etkili olmayabileceği anlamına geliyor.

Londra'daki Imperial College tarafından yapılan ve sonuçları Salı günü açıklanan araştırma, 20 Haziran-28 Eylül tarihleri arasında 365 binden fazla İngiliz vatandaşına yapılan testleri kapsıyor.

Araştırma kapsamında parmak ucundan alınan kanla evde uygulanan testleri değerlendiren uzmanlar, araştırmanın yapıldığı 20 Haziran-28 Eylül tarihleri arasında antikor testi pozitif çıkanların sayısının yüzde 26,5 oranında düştüğünü ortaya çıkardı. Corona virüsüne karşı antikor geliştirenlerin oranı böylelikle yüzde 6'dan yüzde 4,4'e düştü.

Bu bulgular, son haftalarda ekonomik faaliyetlerin yerel düzeyde kısıtlanmasına neden olan ikinci dalga Corona enfeksiyonlarına karşı toplum bağışıklığının azaldığı olasılığını da gündeme getiriyor.