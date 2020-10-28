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"Antikorlar Corona’ya Karşı Uzun Süre Etkili Olmayabilir"

28.10.2020 20:13 | Son Güncelleme

Son bir araştırma, Haziran-Eylül arasında antikor testi pozitif çıkanların sayısının %26,5 oranında düştüğünü ortaya çıkardı. Bu, insan vücudunun Corona virüsüne karşı ürettiği antikorların uzun süre etkili olmayabileceği anlamına geliyor

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, insan vücudunun Corona virüsü enfeksiyonuyla mücadele etmek için geliştirdiği antikorların yaz mevsiminde hızla azaldığını ortaya koydu. Bu sonuç, insan vücudunun Corona virüsüne karşı ürettiği antikorların uzun süre etkili olmayabileceği anlamına geliyor.

Londra'daki Imperial College tarafından yapılan ve sonuçları Salı günü açıklanan araştırma, 20 Haziran-28 Eylül tarihleri arasında 365 binden fazla İngiliz vatandaşına yapılan testleri kapsıyor.

Araştırma kapsamında parmak ucundan alınan kanla evde uygulanan testleri değerlendiren uzmanlar, araştırmanın yapıldığı 20 Haziran-28 Eylül tarihleri arasında antikor testi pozitif çıkanların sayısının yüzde 26,5 oranında düştüğünü ortaya çıkardı. Corona virüsüne karşı antikor geliştirenlerin oranı böylelikle yüzde 6'dan yüzde 4,4'e düştü.

Bu bulgular, son haftalarda ekonomik faaliyetlerin yerel düzeyde kısıtlanmasına neden olan ikinci dalga Corona enfeksiyonlarına karşı toplum bağışıklığının azaldığı olasılığını da gündeme getiriyor.

Öte yandan uzmanlar, antikorların kişiyi Corona virüsü enfeksiyonuna karşı ne düzeyde koruduğunun da net olmadığı görüşünde.

Imperial College Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Wendy Barclay, "Diğer Corona virüsü türleri hakkındaki bilgilerimiz ışığında, kanıtlara dayanarak söyleyebilirim ki bağışıklıktaki azalma, antikorlardaki azalmaya paralel seyrediyor. Bu durum, genel nüfusun bağışıklığının azaldığına işaret ediyor' dedi.

Uzmanlar, araştırma sonucunun, virüsü kontrol altına almak için aşıya olan ihtiyacı bir kez daha vurguladığı görüşünde.

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