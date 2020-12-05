Antikorlara yakalanmayan koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Nature dergisinin haberine göre, Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi uzmanları, üç monoklonal antikorun bağlanmasını (laboratuvarda oluşturulan ve özel tedavinin bir parçası olarak hastalara uygulanan) engelleyebilecek olası tüm Kovid-19 mutasyonlarını haritalandırdı.

Bir dizi mutasyonun, virüsün hücrelere girmek için kullandığı reseptör bağlama alanı (RBD) adı verilen bir protein segmentini etkilediği ortaya çıktı.

VİRÜSÜ TÜM ANTİKOR KOKTEYLİNDEN GİZLEDİ

Bu mutasyonlardan biri, virüsü tüm antikor kokteylinden gizlerken, diğerleri üç antikordan birinden kurtulmayı başardı.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİR KISMI ENFEKTE OLAN KİŞİLERDE YAYGIN

Uzmanlar, bu değişikliklerin bir kısmının Kovid-19 ile enfekte olmuş kişilerde yaygın olduğunu ancak Hollanda ve Danimarka'da antikor dizisinin tümüne direnen bir mutasyonun tespit edildiğini kaydetti.

