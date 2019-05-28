Antisemitizmle mücadele görevlisinden kipa takma çağrısı

Alman hükümetinin antisemitizmle mücadele görevlisi Felix Klein, Almanya’da vatandaşlara gelecek Cumartesi günü kipa takma çağrısında bulundu. Klein, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelerde yayımlanan demecinde, "Gelecek Cumartesi günü Berlin’de Kudüs Günü dolayısıyla İsrail ve Yahudilere karşı kabul edilemez bir şekilde nefret duyguları yayılırken, Almanya’nın her yerinde vatandaşlara kipa takmaları çağrısında bulunuyorum" dedi. Bu şekilde Yahudilerle dayanışma mesajı verileceğini belirten Klein, ayrıca "Sınırsız din özgürlüğü ve toplumsal çoğulculuğun" savunulacağını ifade etti. Klein, "Siyaset ve toplum antisemitizme karşı gücünü birleştirirse, bu mücadeleyi kazanmak için gerçek bir şanslarının olacağını" söyledi.

Kudüs Günü dolayısıyla her yıl Berlin’de düzenlenen gösterilere İsrail karşıtı ve Yahudi düşmanı kişi ve gruplar katılıyor. Hamas ve Hizbullah sempatizanlarının yanı sıra Neonazilerin de gösterilere katıldığı biliniyor. Kudüs Günü, 1979 yılında İran’ın dinî lideri Ayetullah Humeyni tarafından Filistin halkına destek için ilan edilmişti.