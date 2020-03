Antisosyal davranış bozukluğu gösterenlerin beyinleri küçük mü?

Bilim insanları, hırsızlık, zorbalık yapan ve yalan söyleyenlerin beyinlerinin daha küçük olduğunu söylüyorlar. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Engin Eker “Beynimiz flexible bir yapıya sahiptir, her an değişir. Deneyimlerimiz bu sebeple önemlidir. Her yaşantı beynimizin nöronal kapasitesini etkiler. Alkol, sigara ya da madde kullanımı beyinde nöronal kayıplar kadar dokusal kayıplar da yaşanmasına sebep olur. Ancak deneyimleriniz geliştirici bir nitelik taşıyorsa bunun yeni sinaptik bağlantılar oluşması gibi nöro-fizyolojik kazanımları, artıları olacaktır” dedi.

'SEVGİ BAĞINA HİZMET ETMEYEN DENEYİMLER YAŞARLAR'

Antisosyallerin insanlar arası sevgi bağına hizmet etmeyen deneyimler yaşadıklarını söyleyen Dr. Eker “Çocukluk çağında sistematik travmaları ve ölüme yaklaştıkları deneyimler olur. Sonrası hastane yatışları ebeveynleriyle çok az duygusal temas kurdukları bir süreçte geçer. Gelişimin olağan seyrinin dışında kalırlar. Bu da beyin gelişiminin ilerlemesini, belli nöronal bağlantı yollarının aktiflik kazanmalarını ve ilişkilerde yol gösterici olmalarını sağlar. Yakın ilişkinin coşkulu, esrik yanlarına temas edemez antisosyaller. Bu, onların eğitim, ilişki ve iş yaşamında edinebilecekleri duygusal kazanımlarını sekteye uğratır. Duygusal kazanımın beyindeki karşılığı hipokampal öğrenme ile gerçekleşen duygusal öğrenmedir. Bu da nörogenez dediğimiz yeni beyin hücresi üretimidir. Antisosyallerin bu imkanlardan yararlanma şansları tabii ki az olmaktadır” ifadelerini kullandı.