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Antlaya'da 3 bin araç şehitler için konvoy oluşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan 34 asker için Antalya'daki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Servisçiler Odası üyeleri kentte 3 bin araçlık konvoy oluşturdu. Konvoya Türk bayraklarıyla donatılmış bin 100 servis ve 2 binden fazla taksi katıldı. Diğer araç sürücüleri de anmaya destek vermeyi ihmal etmedi.

Antlaya'da 3 bin araç şehitler için konvoy oluşturdu

İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 34 askeri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için Antalya'da AESOB, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Antalya Servisçiler Odası üyelerince konvoy düzenlendi. Etkinliğe AESOB Başkan Adlıhan Dere, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, 1100 servis şoförü ve 2 binin üzerinde taksi şoförü araçlarıyla katıldı. Türk bayrağıyla donatılan araçlar, Antalya sokaklarında korna çalarak gezdi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda başlayan konvoy, 100'üncü Yıl Caddesi, Kepez Belediyesi önü ve Sakarya Bulvarı'ndan geçti.

'MEHMETÇİĞİMİZİN VE DEVLETİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK'

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "İdlib'de hain saldırı sonucu askerlerimizin şehit edilmesinden sonra, Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için tüm taksi ve şoförlerle beraber tepki göstermek istedik. Esnaf ve sanatkarlar olarak, devletimizin her zaman yanındayız" dedi.

'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ'

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik ise "Antalya Şoförler Odası olarak milletimizin, askerimizin ve ordumuzun yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah böyle şehit haberleri almayız. 2 binden fazla şoför esnafımızla birlikte konvoyda yerimizi aldık. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye konuştu.

Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin de "Türk ordusunun, emniyetimizin her zaman yanındayız. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
İdlib şehit Suriye

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