Antonio Conte'ye tatilde çıplak kadın şoku!

Seria A'daki zorlu bir sezondaki rekabetlerini bir kenara bırakan İtalyan antrenörler Antonio Conte ve Andrea Pirlo, İspanya'nın İbiza Adası'nda tatilde güneşin tadını çıkarıyor.

Son zamanlarda Tottenham Hotspur ile adı anılan Conte, İtalya şampiyonluğunu kazandıktan sonra Inter ile maddi anlaşmazlıklar yaşamış ve kulüp ile yollarını ayırmıştı. Pirlo ise aldığı başarısız sonuçlardan dolayı Juventus'a veda etmişti.

ÇIRILÇIPLAK KADIN ŞOKU

Bu ikili tatil yaparken şok bir olay ile karşılaştı. Pirlo ve eşi deniz kenarında çocuklarıyla oynuyordu. Tam o sırada denize giren çıplak bir kadın görenleri hayrete düşürdü. Conte ve eşi de deniz kıyısında bu olaya şahit oldu.

Bu hadise iki teknik adamda şaşkınlık yarattı.

