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Antonio Gades Topluluğu, İstanbul'da "Carmen"i sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Antonio Gades Topluluğu, İstanbul'da "Carmen"i sahneleyecek

İSTANBUL (AA) - İspanyol flamenko dansçısı ve koreograf Antonio Gades'in adını, sahneye koyduğu eserlerle yaşatmayı amaçlayan Antonio Gades Topluluğu, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.

Topluluk, 20 Şubat'ta Georges Bizet'nin bestesine imza attığı, Prosper Merimee'nin kaleme aldığı "Carmen" adlı romandan esinlenerek hazırlanan aynı adlı gösteriyi sunacak.

Hikaye, koreografi ve ışık düzenini Antonio Gades ile Carlos Saura'nın yaptığı dans gösterisinin sanat yönetmenliğini Stella Arauzo, teknik yönetmenliğini Dominique You üstlendi.

Flamenko dansında unutulmaz isimler arasında yer alan Gades, 2004'te vefat etmeden kısa süre önce, İspanyol dansını tüm dünyaya ulaştırmak amacıyla bir vakıf kurdu.

Gades ile uzun yıllar birlikte dans eden Arauzo ve uzun yıllar orkestranın sağ kolu ve ışıkçısı olarak görev yapan You'nun dahil olduğu grup, bugüne kadar sahnelediği "Kanlı Düğün" ve "Suite Flamenca" gibi eserlerdeki yorumlarıyla yoğun ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Antonio Gades Carmen dans

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