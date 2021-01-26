Antony Blinken: ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Türkiye ve Orta Doğu konusunda hangi görüşlere sahip?

Dışişleri Bakanı,"Stratejik, yani sözde stratejik bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilemez" dedi.

Blinken, sözlerini "Mevcut yaptırımların yarattığı etkiye bir bakıp görmemiz ve daha sonra da daha fazlasına gerek olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor" diye sürdürdü.

Blinken, "Türkiye müttefik bir ülke ve birçok açıdan... bir müttefikmiş gibi davranmıyor ve bu durum bizim için çok ama çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bu durumun çok farkındayız" diye konuştu.

15 Temmuz'la ilgili özeleştiri yaptı, Kıbrıs konusunda Erdoğan'ı eleştirdi

Blinken, Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gibi çok kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısıydı.

Bu dönemde yaptığı konuşmalarda Suriye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele ve mülteciler konularında NATO müttefiki Türkiye ile işbirliğinin önemini vurgulamış ama bir yandan da insan hakları, şeffaflık ve demokrasi konularına da dikkat çekmişti.

2016 yılının sonbaharında yaptığı bir konuşmada, "Evet farklılıklarımız var ama onları açık, doğrudan ve dürüst bir şekilde dostlar ve ortaklar olarak konuşuyoruz. NATO müttefiki ve dostumuz Türkiye'nin demokratik ilkeler ve terörle mücadelede yanındayız. Aynı zamanda Türkiye hükümetini hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklerin korunmasına teşvik ediyoruz. Bunlar bir ulusun gücü ve sağlıklı bir iş ortamı bakımından temel faktörlerdir" demişti.