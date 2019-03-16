HABER

Antrenmana giden futbolcuları taşıyan minibüs kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde antrenmana giden futbolcuları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 sporcu yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde antrenmana giden futbolcuları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 sporcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Evrenspor Kulübü futbolcularını antrenmana götüren H.A. yönetimindeki 39 LA 211 plakalı minibüs, Evrensekiz beldesinde şarampole devrildi.

Kazada 10 kişilik sporcu kafilesinden B.E, T.P. ve Ö.G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüsteki diğer sporcular ise kazadan yara almadan kurtuldu.

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda
Ankara'da kar yağışı etkili olduAnkara'da kar yağışı etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza trafik yaralı

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Münevver Karabulut cinayetinin kan parası, aileleri evinden etti

Karabulut cinayetinin kan parası evlerinden etti

Son dakika! Ege Denizi'nde bir deprem daha

06.44'te bir deprem daha oldu!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Beşiktaş'ta silah sesleri!

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.