Antrenmanda üzerine kale direği devrilen çocuğun ölmesi

MANİSA (AA) - TFF 2.Lig Ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor’un altyapısında oynayan ve antremanda üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk’ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
Dün antrenman sırasında üzerine kale direği devrilen Öztürk’ün ölümüne ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan antrenörler E.K. ve A.A, tesis sorumlusu Ç.S.S. ve tesiste çalışan M.H.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliye sevkedilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki altyapı futbolcularının antrenmanı sırasında taşınan portatif kale, Muharrem Ege Öztürk'ün üzerine devrilmiş, ağır yaralanan Öztürk Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş
Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü
Bu açıklama dünya devlerini daha da gerecek!
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum