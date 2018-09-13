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Antrenmanda üzerine kale direği devrilen çocuğun ölmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un altyapısında oynayan ve antremanda üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk’ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

MANİSA (AA) - TFF 2.Lig Ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor’un altyapısında oynayan ve antremanda üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk’ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Dün antrenman sırasında üzerine kale direği devrilen Öztürk’ün ölümüne ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan antrenörler E.K. ve A.A, tesis sorumlusu Ç.S.S. ve tesiste çalışan M.H.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevkedilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki altyapı futbolcularının antrenmanı sırasında taşınan portatif kale, Muharrem Ege Öztürk'ün üzerine devrilmiş, ağır yaralanan Öztürk Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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