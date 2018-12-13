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Antrenmanda üzerine kale direği devrilen çocuğun ölmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 13:01 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Okul ve kurumlarımızda her türlü tehlikeli makine, alet, tesis, tesisat ve iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri uzmanlarca yapılmaktadır" - Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: - "Spor tesislerinde bu gibi üzücü vakaların yaşanmaması için her türlü tedbir alınmakta, il müdürlükleri, spor federasyonları ve spor kulüpleri tarafından sporcular, antrenörler, hakemler ve diğer görevliler nezdinde gerekli bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda her türlü tehlikeli makine, alet, tesis, tesisat ve iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin uzmanlarca yapıldığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Manisa'da 8 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk'ün, eylül ayında, antrenman sırasında kale direğinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından, spor alanlarında ve okullarda meydana gelen kazalar ve alınan önlemlere ilişkin soru önergesini yanıtlayan Bakan Selçuk, okul ve kurumlarda tehlike ve risklere karşı değerlendirmelerin Risk Değerlendirme ekiplerince yapıldığını belirtti.

Koruyucu ve önleyici tedbirler için süreçlerin ilgililerce takip edildiğini ifade eden Selçuk, bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, acil durumların belirlendiğini, çalışanlara ilkyardım kursları, çalışanlar ile mesleki liselerin öğrencilerine temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildiğini, pansiyonlu okulların her yıl denetlendiğini kaydetti.

Okul ve kurumlarda her türlü tehlikeli makine, alet, tesis, tesisat ve iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yetkili uzmanlarca yapıldığını ve bulunan uygunsuzlukların giderildiğini vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, her ilde bakanlığımıza bağlı 120 periyodik kontrol uzmanı yetkilendirilmiş olup çalışmalarını sürdürmektedir. Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri, eğitim ortamları ve hizmet sunumunun, eğitim etkinliklerinin sağlıklı, uygun ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla genel denetimler yapılmakta, ayrıca bu hususlarla ilgili ulaşan istek, şikayet ve yakınmalara bağlı olarak ilgili mevzuat doğrultusunda onaya bağlı denetimler gerçekleştirilmektedir."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da aynı yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, "Gençlik ve Spor Bakanlığına ait tesislerde 2011-2018 arasında 1 kişi portatif kale direği kazası nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Düzenlenen soruşturma neticesinde ilgililer adli makamlara sevk edilmiştir. Spor tesislerinde bu gibi üzücü vakaların yaşanmaması için her türlü tedbir alınmakta, il müdürlükleri, spor federasyonları ve spor kulüpleri tarafından sporcular, antrenörler, hakemler ve diğer görevliler nezdinde gerekli bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Özel, soru önergesine verilen yanıta ilişkin olarak, "Milli Eğitim Bakanlığının ilk kez 120 periyodik kontrol uzmanı görevlendirmesi önemlidir ancak yeterli değildir. Çocuklarımızın sağlığı hepimizin önceliğidir. Okullarda ve spor tesislerinde yaşanan kazaların en aza indirgenmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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