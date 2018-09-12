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Antrenmanda üzerine kale direği devrilen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapısında oynayan 8 yaşındaki çocuk, antrenmanda üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyesporun altyapısında oynayan Muharrem Ege Öztürk, antrenman sırasında üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki altyapı futbolcularının antrenmanı sırasında taşınan portatif kale, altyapı oyuncularından Muharrem Ege Öztürk'ün (8) üzerine devrildi.

Ağır yaralanan Öztürk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öztürk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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