Antrenmanda üzerine kale direği devrilen çocuk öldü

MANİSA (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyesporun altyapısında oynayan Muharrem Ege Öztürk, antrenman sırasında üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki altyapı futbolcularının antrenmanı sırasında taşınan portatif kale, altyapı oyuncularından Muharrem Ege Öztürk'ün (8) üzerine devrildi.
Ağır yaralanan Öztürk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öztürk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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