'Antrenör, 14 yaşındaki milli karateciyi yumrukla dövdü' iddiası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, Karate Milli Takımı'nın sporcusu Damla S.T.'nin (14), antrenörü Doğan D. tarafından yumrukla yüzüne birkaç kez vurularak, dövüldüğü öne sürüldü. Milli sporcunun annesi öğretmen Seher Karataş, konuyu yargıya taşıyıp, antrenör hakkında şikayetçi oldu.

Karate Milli Takımı'nın sporcularından Damla S.T., bağlı bulunduğu kulübün sporcularıyla birlikte 1 Eylül'de, Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'na katıldı. Maça çıkmaya hazırlanan Damla S.T.'nin moralinin iyi olmadığını gören ve yanına giden takım arkadaşı M.B.Ö. isimli erkek sporcu, konuşarak, moral vermek istedi. Damla S.T. ile M.B.Ö.'nün konuştuğunu gören antrenör Doğan D., iddiaya göre, Damla S.T.'ye tepki gösterip, su şişesi fırlattı. Durumu fark eden başka antrenör ise Doğan D.'ye tepki gösterdi. Olayın ardından karate maçına çıkan Damla S.T., moralinin de bozulmasının etkisiyle rakibine bireysel maçta yenilerek, elendi. Buna rağmen Damla S.T.'nin takımı, turnuvada şampiyonluk kazandı.

8 yıldır karate yapan, 8 kez milli takıma seçilen ve Türkiye'yi çeşitli şampiyonalarda temsil eden Damla S.T.'nin yenilgisine öfkelenen antrenör Doğan D.'nin, turnuvadan sonra döndükleri Denizli'deki salonda genç sporcuya tepki göstermeyi sürdürdüğü öne sürüldü. Doğan D., iddiaya göre, salonda yanına geldiği Damla S.T.'yi yüzüne yumruk atarak, yere düşürdü. Doğan D., yerdeki Damla S.T.'yi yumruklamayı sürdürdü. Genç sporcunun yüzü morarırken, eve gittiğinde durumu öğrenen annesi öğretmen Seher Karataş, kızını önce hastaneye götürdü. Burada darp raporu alınmasının ardından Karataş, şikayetçi olmak için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Damla S.T.'nin yumrukla darbedildiğine dair aynı kulüpten 2 öğrenci de tanık olarak ifade verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'NASIL YUMRUK ATIP, DÖVEBİLİR?'

3 ay sonra yapılacak 'Avrupa Karate Şampiyonası'na hazırlanan Damla S.T.'nin annesi Seher Karataş, olayın kabul edilebilir yanı bulunmadığını belirterek, "Ben de 25 yılık eğitimciyim. Böyle bir olay görmedim. Kızım çeşitli yarışmalarda, Türkiye ve Balkanlar'daki yarışmalarda dereceler aldı. Çok sayıda madalyası var. Bir antrenör milli takımda olan kızıma ve kendi öğrencisine nasıl yumruk atıp dövebilir? İlk yumruğu attıktan sonra kızım yere düşmüş ve yerde yumruk atmaya devam etmiş. Sonuna kadar kızımın arkasındayım. Kendisiyle hukuk önünde mücadele edeceğim" diye konuştu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Antrenör Doğan D. ise sporcusuna yumruk attığı iddialarını reddederek, "Ben öğrenciye 8 yıldır yardım ediyorum. Neden bu şekilde iftira atıyorlar, bilmiyorum. Ben de başımı duvara vurup, darp raporu almasını bilirim. Turnuva sırasında biz şampiyonluğa kilitlenmişiz, o ise erkeklerle konuşuyor. Ben buna tepki gösterdim. Ben öğrencilerimi eğitmek için elimden geleni yapıyorum. Bu kızımızı da 4 kez Balkan şampiyonluğuna gönderdim" dedi.