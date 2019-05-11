Antrenör annesiyle 9 yılda 121 madalya kazandı

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de Milli Tekvandocu Gülsena Karakuyulu(18), aynı zamanda bir lisede müdür olan öğretmen annesi Dilek Karakuyulu'nun(45) antrenörlüğü sayesinde 9 yılda 121 madalya kazandı. En büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten Gülsena Karakuyulu, “Annem benim hayatımdaki en değerli kişi. Özellikle annem gibi bir antrenöre ve anneye sahip olduğum için çok şanslıyım. Önümde rol model alabileceğim biri duruyor” dedi. Eskişehir’de oturan İbrahim ve Dilek Karakuyulu’nun tek çocuğu olan Gülsena Karakuyulu, tekvando branşında kazandığı madalyalarla göz dolduruyor. Şehit Mustafa Türker İlkokulu’nda Müdür Yardımcısı olan öğretmen anne Dilek Karakuyulu, lise öğrencisi olan kızının aynı zamanda antrenörlüğünü yapıyor. Gündüz okulda idareci olan anne Karakuyulu, diğer zamanlarda da kızı Gülsena’yı müsabakalara hazırlıyor. HAYALLERİNİ KIZIYLA YAŞADI Dilek Karakuyulu, lise yıllarında başladığı tekvandoya o dönem babasının izin vermemesi üzerine devam edemediğini söyledi. Üniversite dönemlerinde yarışmalara katılarak, sporu sürdürmeye çalıştığın kaydeden anne Karakuyulu, şöyle konuştu; Bunlar da ilginizi çekebilir Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler Bursa'da tarihi mekanlar lazer ile modellenerek koruma altına alınıyor 8. sınıf öğrencisi bir veteriner gibi sahipsiz eşeği doğurttu

“Lise yıllarımda tekvandoya başlamıştım. Babam istemediği için sporu bırakmak zorunda kaldım. Önceliğimin üniversite olduğunu söylerdi ama ben yarışmalara katılmaya devam ettim. Dereceler aldım. Evlendim yine ara verdim. O süreçte kızım dünyaya geldi. Dokuz yaşına geldiğinde ben de onunla birlikte yeniden başladım. Birlikte yarışmalara katıldım. 42 yaşımda milli sporcu oldum, 42 yaşımda ise milli antrenör oldum. Son dört senedir yarışıyorum. On kadar madalyam var. Kızımla 9 yılda zorlu süreçlerden geçtik. Gülsena ilk zamanlar tekvandoyu hiç sevmdi. Çiçekti, böcekti derken, kandırdım. Daha sonra sevmeye başladı. İyi bir yarışmacı oldu. Bırakmak istediği zamanlarda oldu. Yeni stiller açıldı bende zorladım ve bunlarda başarılar kazanmaya başladı. Ardından bunu devam ettirdi.” Müsabakalar sırasında kızından çok heyecanlı olduğunu ve rakibi, kızına vurduğunda üzüldüğünü söyleyen Dilek Karakuyulu, “Kızıma vuruyorlar, bu sırada karşısındaki parçalayasınız geliyor ama orada her zaman sakinliğimizi korumak zorundayız. Çünkü karşısındaki bir genç, o da başarmak istiyor. O da altın madalya için mücadele ediyor. Maçları izlerken bazen kalp krizinden gidecekmişim gibi oluyorum. Heyecanı çok oluyor, bu yıl hep altın madalya kazandık. Bundan sonra da umarım böyle olur” şeklinde konuştu.