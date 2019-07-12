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Antrenör çift düğünlerinde masa tenisi oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

Türkiye Masa Tenisi Milli Takım antrenörü Mesut Kuşgöz ile milli sporcu ve antrenör Sedef Karadağ, Çorum'da düzenlenen düğün törenlerinde masa tenisi gösterisi sundu - Mesut Kuşgöz: - "Düğünümüzün klasik törenden farklı olmasını istedik ve aşık olduğumuz mesleğimizle ilgili gösteri yapmaya karar verdik"

ÇORUM (AA) - Çorum'da hayatlarını birleştiren masa tenisi antrenörü çift, düğün töreninde uzman oldukları branşta gösteri sunarak davetlilere sürpriz yaptı.

Türkiye Masa Tenisi Milli Takım antrenörü Mesut Kuşgöz ile milli sporcu ve antrenör Sedef Karadağ, Çorum'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Sporcu çift, düğün töreninin gerçekleştirildiği salona girdiği sırada öğrencileri de salonun pistine tenis masası kurdu.

Davetlileri selamlayarak piste ulaşan çift, konukların şaşkın bakışları arasında masa tenisi gösterisi sundu.

Gösteri maçının tek puanını gelin Sedef Karadağ kazandı. Çift, gösteri maçının ardından dans etti.

Kuşgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, masa tenisini aşk derecesinde sevdiklerini söyledi.

Masa tenisi aracılığıyla tanıştığı Sedef Karadağ ile evlilik kararı aldıklarını belirten Kuşgöz, "Bizim masa tenisi ile bütünleşmiş bir hayatımız var. Uzun süreden beri eşimle birlikte görev yapıyoruz. Düğünümüzün klasik törenden farklı olmasını istedik ve aşık olduğumuz mesleğimizle ilgili gösteri yapmaya karar verdik." dedi.

Davetlilerin bir bölümünün profesyonel sporculardan oluştuğunu dile getiren Kuşgöz, "Onlara güzel bir sürpriz hazırladığımızı düşünüyoruz. Bizim için de eğlenceli bir düğün töreni oldu." ifadesini kullandı.

Düğün töreninde gelinliğiyle raketini eline alıp masa tenisi oynayan Sedef Karadağ da çok sevdiği mesleğini farklı bir ortamda yapmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

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