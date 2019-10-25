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Antrenörün soyunma odasında futbolculara tokat atması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

ASKF Başkanı Musa Soykarcı: - "Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak güzel çalışmalar yaparken Kayserimizin bu tür olaylarla anılmasından dolayı son derece üzgünüz. Bu olayı yapan malum kişiyi de şiddetle kınıyoruz" - Meysu Gıda Sanayi ve Tic. AŞ: - "Yaşanan olaya ilişkin olarak sponsorluğumuzun sona ermiş olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamasak da bu olayı şiddetle kınadığımızı ve kulüp adında isim değişikliği yapılması amacıyla gerekli yasal süreci başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz"

KAYSERİ (AA) - Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan Meysuspor antrenörü Halit Kurt'u şiddetle kınadıklarını belirtti.

Sümer Amatör Evi'nde basın toplantısı düzenleyen Soykarcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak Kayseri gençliğine en güzel şekilde hizmet etmeye çalışırken böyle bir olayla anılmaktan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Soyunma odasında aynı zamanda kulüp yöneticisi olan antrenör tarafından çocukların tokatlanması ve hakarete uğramasının sosyal medyada yer almasının büyük bir yankı uyandırdığına dikkati çeken Soykarcı, "Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak güzel çalışmalar yaparken Kayseri'mizin bu tür olaylarla anılmasından dolayı son derece üzgünüz. Bu olayı yapan malum kişiyi de şiddetle kınıyoruz. Olay 2016-2017 yılının ilk yarısında 19 yaş altı müsabakasında yaşanmış. Takımı mağlup olan hoca yapıyor. Olayın hem adli hem de sportif cezai tarafı var." diye konuştu.

Soykarcı, konuyu TFF'ye ilettiklerini hukuk müşavirliğinin konunun takipçisi olacağını aktardı.

Bu tür olayların olmaması için gelecek hafta tüm kulüp yöneticileriyle bir araya geleceklerini dile getiren Soykarcı, Kayseri'nin en köklü ve spora en çok destek veren firmalarından biri olan Meysu'nun da konuyla birlikte anılmasının üzücü olduğunu altını çizdi.

Soykarcı, söz konusu takım ile Meysu firmasının sponsorluk anlaşmasının 2019 yılının mart ayında sona erdiğini de sözlerine ekledi.

- Meysu'dan açıklama

Konuyla ilgili Meysu Gıda Sanayi ve Tic. AŞ'den yapılan yazılı açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

"Meysu Gıda amatör spora destek vermek, spora ve sporculara katkı sağlamak adına sadece Kayseri Meysuspor Kulübü'nün isim sponsoru olmuş ancak bu sponsorluk 2019 yılı mart ayında sona ermiştir.
24 Ekim'de sosyal paylaşım sitelerine yansıyan ve Teknik Direktör Halit Kurt tarafından oyunculara karşı şiddet uygulanan görüntüler tüm Türkiye gibi tarafımızca üzüntüyle izlenmiştir. Yaşanan olaya ilişkin olarak sponsorluğumuzun sona ermiş olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamasak da bu olayı şiddetle kınadığımızı ve kulüp adında isim değişikliği yapılması amacıyla gerekli yasal süreci başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı antrenör Kayseri Tokat

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