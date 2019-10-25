Antrenörün soyunma odasında futbolculara tokat atması

KAYSERİ (AA) - Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan Meysuspor antrenörü Halit Kurt'u şiddetle kınadıklarını belirtti.

Sümer Amatör Evi'nde basın toplantısı düzenleyen Soykarcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak Kayseri gençliğine en güzel şekilde hizmet etmeye çalışırken böyle bir olayla anılmaktan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Soyunma odasında aynı zamanda kulüp yöneticisi olan antrenör tarafından çocukların tokatlanması ve hakarete uğramasının sosyal medyada yer almasının büyük bir yankı uyandırdığına dikkati çeken Soykarcı, "Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak güzel çalışmalar yaparken Kayseri'mizin bu tür olaylarla anılmasından dolayı son derece üzgünüz. Bu olayı yapan malum kişiyi de şiddetle kınıyoruz. Olay 2016-2017 yılının ilk yarısında 19 yaş altı müsabakasında yaşanmış. Takımı mağlup olan hoca yapıyor. Olayın hem adli hem de sportif cezai tarafı var." diye konuştu.