Antropolog Bozkurt Güvenç hayatını kaybetti

Bozkurt Güvenç'in ölüm haberini paylaşan Orhan Bursalı, "Hocamızı kaybettik...Cumhuriyet kuşağının çok çok seçkin insanı... Bir bilim ve kültür adamı Prof. Bozkurt Güvenç hayatta kalma mücadelesini yitirdi. Türkiye'nin başı sağolsun..." ifadelerinde bulundu.

SON YAZISI CUMHURİYET'TE ÇIKTI



Bozkurt Güvenç'in 'Türkiye çağdışı Tanzimat deneyimi yaşıyor' başlıklı yazısı 5 Aralık'ta Cumhuriyet'in Olaylar ve Görüşler bölümünde çıkmıştı.

BOZKURT GÜVENÇ KİMDİR?



Bozkurt Güvenç bir asker ailesinin çocuğu olarak 1926 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve ortaokulu babasının vazifesi geregi farklı şehirlerde okudu. Daha sonra Istanbul'da Kabataş Lisesi’nde yatılı okudu. Üniversite eğitimine İstanbul'da İTÜ'de başladı. Bu üniversiteye bir yıl devam ettikten sonra devlet bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 1950'de mimarlık öğrenimini ABD’de tamamladı. Türkiye'ye geri döndükten sonra bir müdet TCDD'de çalıştı. 1952'de evlendi. Çok partili sisteme geçişi izleyen Demokrat Parti döneminde eğitim, felsefe ve yabancılaşma sorunlarıyla ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi’nde insanbilim bölümünü kurdu. 1969'da doçent, 1977'de profesör unvanlarını aldıktan sonra 1993'te emekli oldu.