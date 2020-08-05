AnTuTu açıkladı: İşte Temmuz ayının en iyi Android telefonları!

En iyi Android akıllı telefon hangisi? en iyi akıllı telefonlar neler?... Bu sorular biliyoruz ki birçoğunuzun aklını kurcalıyor. Özellikle bir akıllı telefon almak üzereyseniz ve herkes gibi en iyi akıllı telefona sahip olmak istiyorsanız bu sorularla başa çıkmanız çok güç oluyor. Bu noktada ise çeşitli teknoloji uzmanlarının incelemeleri ve AnTuTu gibi her ay en iyi Android akıllı telefonları listeleyen firmaların raporları yardımınıza koşuyor. Eğer son zamanların en performanslı Android telefonunu istiyorsanız, AnTuTu'nun Temmuz ayındaki en iyi Android telefonlar listesine bir göz atmanız gerek.
AnTuTu en iyi Android akıllı telefonlar Temmuz 2020 listesini açıkladı. Cihazların AnTuTu Benchmark sonuçlarına göre oluşturulan listede ise liderliği 613.048 puan ile Oppo Find X2 Pro aldı. Oppo Find X2 Pro'yu ise 606.490 puan ile küçük kardeşi Oppo Find X2 takip etti. İki Oppo akıllı telefon ardından ise 601.706 puan ile Redmi K30 Pro geldi. Listenin geri kalanındaki akıllı telefonlar ise şöyle sıralandı:
Gördüğünüz üzere listedeki tüm akıllı telefonların iki ortak noktası mevcut. Birincisi, hepsi Snapdragon 865 serisi işlemciler kullanıyor. İkincisi ise tüm cihazlar Çinli üreticilere ait. Çinli üreticilerin başarı gerçekten takdire şayan. Üstelik AnTuTu sadece bu liste ile de Temmuz ayını kapatmadı. Temmuz ayının en iyi orta seviye akıllı telefonlarını da listeledi.
En iyi orta seviye akıllı telefonlar listesinde ise liderliği yine Oppo üretimi Oppo Reno 3 5G aldı. Oppo Reno 3 5G'nin ardından ise sırasıyla Redmi 10X 5G ve Redmi 10X Pro 5G geldi.
Redmi 10X Pro 5G'nin Redmi 10X 5G'den daha düşük puan alması ise herkesi şaşırttı. Tabi bu noktada testin yapıldığı ortamın sıcaklığı dahi önemli. Yani aslında dikkate değer bir fark yok.
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