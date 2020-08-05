AnTuTu açıkladı: İşte Temmuz ayının en iyi Android telefonları!

En iyi Android akıllı telefon hangisi? en iyi akıllı telefonlar neler?... Bu sorular biliyoruz ki birçoğunuzun aklını kurcalıyor. Özellikle bir akıllı telefon almak üzereyseniz ve herkes gibi en iyi akıllı telefona sahip olmak istiyorsanız bu sorularla başa çıkmanız çok güç oluyor. Bu noktada ise çeşitli teknoloji uzmanlarının incelemeleri ve AnTuTu gibi her ay en iyi Android akıllı telefonları listeleyen firmaların raporları yardımınıza koşuyor. Eğer son zamanların en performanslı Android telefonunu istiyorsanız, AnTuTu'nun Temmuz ayındaki en iyi Android telefonlar listesine bir göz atmanız gerek.

İŞTE TEMMUZ AYININ EN İYİ ANDROİD AKILLI TELEFONLARI!

AnTuTu en iyi Android akıllı telefonlar Temmuz 2020 listesini açıkladı. Cihazların AnTuTu Benchmark sonuçlarına göre oluşturulan listede ise liderliği 613.048 puan ile Oppo Find X2 Pro aldı. Oppo Find X2 Pro'yu ise 606.490 puan ile küçük kardeşi Oppo Find X2 takip etti. İki Oppo akıllı telefon ardından ise 601.706 puan ile Redmi K30 Pro geldi. Listenin geri kalanındaki akıllı telefonlar ise şöyle sıralandı: