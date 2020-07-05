AnTuTu, en hızlı Android telefonlar ile karşımıza çıktı

Haziran‘da tanıtılan amiral gemisi modelleri listenin zirveye oturmayı başarıyor. Listenin zirvesinde OPPO Find X2 Pro yer alıyor. 608.049 puan alarak zirvede olan Find X2 Pro’yu 603.266 puan ile Xiaomi Mi 10 Pro takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında 599.306 puan ile yine OPPO yer alıyor. Find X2 ailesi ile ilk üçe iki telefon sokan OPPO, rakiplerine adeta göz dağı veriyor diyebiliriz.

Listenin dördüncü sırasında da OPPO, Ace 2 modeli ile yer alıyor. Ace 2 modeli AnTuTu’dan 597.447 puan almayı başarıyor. 12 GB RAM’li Ace 2’nin neden 8 GB RAM’li Find X2’nin gerisinde olduğu ise henüz bilinmiyor.

Yılın en iyi telefonu seçilen OnePlus 8 Pro ise listenin son sırasında yer alıyor. OnePlus 8 Pro’nun 12 GB RAM’li sürümü testten sadece 584.596 puan alabiliyor.

EN HIZLI TELEFONLAR- HAZİRAN

OPPO Find X2 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

OPPO Find X2

OPPO Ace 2

iQOO Neo 3

Redmi K30 Pro

Realme X50 Pro (Player Edition)

iQOO 3

Meizu 17 Pro

OnePlus 8 Pro

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