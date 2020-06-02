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AnTuTu en iyi akıllı telefonları açıkladı! (Mayıs 2020)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2020 15:45 | Son Güncelleme

AnTuTu en iyi telefonları açıkladı. Mayıs 2020 yılında en iyi performans gösteren akıllı telefonları bir liste haline getiren AnTuTu, listede Xiaomi'den Oppo'ya birçok akıllı telefona yer verdi. İşte Mayıs 2020'nin en iyi telefonları...

En iyi telefonlar listesi AnTuTu için artık bir gelenek haline geldi. Her ay, hem Android hem de iOS tarafında en iyi performans gösteren cihazları listeleyen AnTuTu, Mayıs ayını geride bırakmamız ile birlikte Mayıs 2020'nin en iyi akıllı telefonlarını yayınladığı bir liste ile duyurdu.

SNAPDRAGON 865 SÜRPRİZİ

AnTuTu'nun en iyi telefonlar listesinde Android yüklü akıllı telefonların olduklarını belirtmemiz gerek. İlginçtir ki listede yer alan telefonların hepsi de 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisini kullanıyor. En iyi telefonların yer aldığı listede Çinli üreticilerin olması da diğer bir dikkat çeken detay. İsterseniz sizleri de çok bekletmeden Mayıs 2020 verilerine göre hazırlanan, AnTuTu'nun en iyi telefonlar listesine geçelim.

İşte Mayıs 2020'nin en iyi akıllı telefonları!

Oppo Find X2 Pro / 604.123 puan
Oppo Find X2 / 600.884 puan
Xiaomi Mi 10 Pro / 600.264 puan
Oppo Ace 2 / 598.547 puan
iQOO Neo 3 / 587.528 puan
Redmi K30 Pro / 594.188 puan
iQOO 3 / 587.995 puan
Realme X50 Pro / 586.296 puan
OnePlus 8 Pro / 584.598 puan
Vivo Nex 3S 5G / 582.971 puan

AnTuTu

AnTuTu
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