AnTuTu en iyi akıllı telefonları açıkladı! (Mayıs 2020)

En iyi telefonlar listesi AnTuTu için artık bir gelenek haline geldi. Her ay, hem Android hem de iOS tarafında en iyi performans gösteren cihazları listeleyen AnTuTu, Mayıs ayını geride bırakmamız ile birlikte Mayıs 2020'nin en iyi akıllı telefonlarını yayınladığı bir liste ile duyurdu.

SNAPDRAGON 865 SÜRPRİZİ

AnTuTu'nun en iyi telefonlar listesinde Android yüklü akıllı telefonların olduklarını belirtmemiz gerek. İlginçtir ki listede yer alan telefonların hepsi de 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisini kullanıyor. En iyi telefonların yer aldığı listede Çinli üreticilerin olması da diğer bir dikkat çeken detay. İsterseniz sizleri de çok bekletmeden Mayıs 2020 verilerine göre hazırlanan, AnTuTu'nun en iyi telefonlar listesine geçelim.