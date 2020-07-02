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AnTuTu, en iyi Android telefonlar listesini açıkladı! (Haziran 2020)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2020 18:13 | Son Güncelleme

AnTuTu, Haziran ayının en iyi Android telefonlarını Weibo üzerinden duyurdu. AnTuTu'nun her ay için geleneksel hale getirdiği en iyi telefonlar listesinde yine değişimler yaşandı. Üstelik AnTuTu en iyi Android telefonlar listesini ek, bir de sürpriz yaptı.

AnTuTu, en iyi Android telefonlar listesini açıkladı! (Haziran 2020)

AnTuTu'nun önemli bir geleneği var. Popüler test uygulaması AnTuTu Benchmark'ın sahibi AnTuTu her ay en iyi akıllı telefonları, segmentlerine göre kategorize ederek paylaşıyor. Telefonların AnTuTu Benchmark'tan aldıkları sonucuna göre bir liste oluşturan AnTuTu, geride bıraktığımız Haziran ayını da boş geçmedi. Haziran ayının en iyi Android telefonları açıklandı.

İŞTE EN İYİ ANDROİD TELEFONLAR

En iyi Android akıllı telefon listesinin ilk sırasında lider Oppo Find X2 Pro oldu. Oppo Find X2 Pro'yu ise Xiaomi Mi 10 Pro takip etti. Bu iki telefon zaten birbiriyle her daim rakip halinde ve görünüşe göre bu listeyle birlikte rekabette Oppo Find X2 Pro bir adım öne geçmiş durumda. Listenin geri kalanında ise Android akıllı telefonlar şöyle sıralandı:

  • Oppo Find X2
  • Oppo Ace 2
  • iQOO Neo 3
  • Xiaomi Redmi K30 Pro
  • Realme X50 Pro (Player Edition)
  • iQOO 3
  • Meizu 17 Pro
  • OnePlus 8 Pro

AnTuTu en iyi Android telefonlar

ANTUTU BU KADARIYLA DA KALMADI

AnTuTu en iyi Android akıllı telefonlar listesi amiral gemileriyle de sınırlı değil. Zira, AnTuTu bir sürpriz yaparak orta seviyenin en güçlü Android telefonlarını da açıkladı. Bu listede ise Xiaomi Redmi 10X Pro 5G liderliği almış durumda. İkinci sırada ise Redmi 10X yer alırken, Honor 30 üçüncü sırada bulunuyor. Bu listenin tamamı ise şöyle:

  • Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
  • Oppo Reno 3 5G
  • Xiaomi Redmi 10X 5G
  • Honor 30
  • Huawei Nova 7 Pro
  • Huawei Nova 7
  • Honor X10
  • Honor 30S
  • Huawei Nova 7 SE
  • Oppo Reno 4 Pro 5G

Orta seviye en iyi Android telefonlar

VE SONUÇ

Her iki listede de bizi iki farklı sonuç karşılıyor. En iyi Android telefonlar listesinde Qualcomm Snapdragon 865'in; en güçlü orta seviye Android akıllı telefonlar listesinde ise MediaTek Dimensity serisi işlemcilerin listeyi domine ettiğini görüyoruz. Yani her iki segmentte de aslında bir işlemci savaşı da söz konusu. Bakalım önümüzdeki aylarda listelerde nasıl değişimler olacak?

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