AnTuTu, en iyi Android telefonlar listesini açıkladı! (Haziran 2020)

AnTuTu'nun önemli bir geleneği var. Popüler test uygulaması AnTuTu Benchmark'ın sahibi AnTuTu her ay en iyi akıllı telefonları, segmentlerine göre kategorize ederek paylaşıyor. Telefonların AnTuTu Benchmark'tan aldıkları sonucuna göre bir liste oluşturan AnTuTu, geride bıraktığımız Haziran ayını da boş geçmedi. Haziran ayının en iyi Android telefonları açıklandı.

İŞTE EN İYİ ANDROİD TELEFONLAR

En iyi Android akıllı telefon listesinin ilk sırasında lider Oppo Find X2 Pro oldu. Oppo Find X2 Pro'yu ise Xiaomi Mi 10 Pro takip etti. Bu iki telefon zaten birbiriyle her daim rakip halinde ve görünüşe göre bu listeyle birlikte rekabette Oppo Find X2 Pro bir adım öne geçmiş durumda. Listenin geri kalanında ise Android akıllı telefonlar şöyle sıralandı:

Oppo Find X2

Oppo Ace 2

iQOO Neo 3

Xiaomi Redmi K30 Pro

Realme X50 Pro (Player Edition)

iQOO 3

Meizu 17 Pro

OnePlus 8 Pro

ANTUTU BU KADARIYLA DA KALMADI

AnTuTu en iyi Android akıllı telefonlar listesi amiral gemileriyle de sınırlı değil. Zira, AnTuTu bir sürpriz yaparak orta seviyenin en güçlü Android telefonlarını da açıkladı. Bu listede ise Xiaomi Redmi 10X Pro 5G liderliği almış durumda. İkinci sırada ise Redmi 10X yer alırken, Honor 30 üçüncü sırada bulunuyor. Bu listenin tamamı ise şöyle: