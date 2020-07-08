AnTuTu’nun PlayStore engeli kalkacak mı?

AnTuTu’yu APK. olarak dışarıdan yüklemek isteyen kullanıcılar Play Protect engeline takılıyor. Google’ın güvenlik yazılımı Play Protect, AnTuTu’yu casus yazılım olarak algılıyor. Bu aslında bir hatadan ibaret de de değil. Google, AnTuTu’nun veri ihlali yaptığını savunuyor. Google’a göre; AnTuTu, Android kullanıcılarının hangi uygulamaları indirdiği, telefondaki kişiler, telefonu nasıl kullandığı ve tarayıcı çerezleri gibi birçok bilgiyi topluyor.

ANTUTU'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ ANCAK...

Google’ın bu yüzden Play Protect sisteminde AnTuTu’yu malware olarak gördüğü ve telefonlara yüklenmesinin riskli olduğunu belirtmesi gayet normal. Şimdilik bak konuyla ilgili AnTuTu cephesinden bir açıklama gelmedi. Ancak bu iddialar doğruysa muhtemelen Avrupa Birliği bu verileri ihlal eden AnTuTu’ya kallavi bir ceza verecektir.

ANTUTU'YU YÜKLEMEYİN

Eğer telefonunuzda AnTuTu uygulaması yüklü ise güvenliğiniz için kaldırmanızı ve APK. olarak dışarıdan yüklememenizi öneriyoruz. Google ile AnTuTu arasındaki anlaşmazlık tatlıya bağlandığında ve uygulama Play Store’da tekrar yer aldığında uygulamayı o zaman yükleyebilirsiniz.

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