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AnTuTu Şubat 2021'in en güçlü Android akıllı telefonlarını paylaştı!

04.03.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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AnTuTu Şubat 2021'in en güçlü Android akıllı telefonlarını paylaştı!

AnTuTu en güçlü Android akıllı telefonları listelemeye devam ediyor. Her ay Android tarafındaki en güçlü akıllı telefonları sıralayan AnTuTu, Şubat 2021 listesinin zirvesine Redmi K40 Pro, Xiaomi Mi 11 ve Galaxy S21 Ultra'yı geride bırakan, Snapdragon 888 işlemcili bir akıllı telefonu oturttu.

''En güçlü akıllı telefonlar hangisi?'' ve ''Android tarafının en güçlü modelleri neler?'' gibi birçok soru, tüketicilerin aklını kurcalıyor. Özellikle Android bir akıllı telefon satın almak üzereyseniz ve alabileceğiniz en güçlü cihazı almak istiyorsanız bu sorular sanki beynimiz içinde dönüp duruyor. Alabileceğinin en iyisini almak isteyen tüketiciler, bu gibi soruları bertaraf etmek ve sonunda bir cihaza kavuşmak için çeşitli incelemeleri okuyor, raporlara göz gezdiriyor ve AnTuTu Benchmark sonuçlarına bakıyor.

AnTuTu Benchmark testinin arkasındaki isim olan AnTuTu ise tüketicileri rahatlatmak adına mıdır bilinmez, her ay AnTuTu Benchmark puanlarına göre en güçlü Android akıllı telefonları sıralıyor. Ünlü isim şimdi ise geçtiğimiz günlerde veda ettiğimiz şubat ayının en güçlü telefonlarını açıklamış durumda.

İŞTE EN GÜÇLÜ ANDROİD AKILLI TELEFONLAR (ŞUBAT 2021)

AnTuTu en güçlü Android akıllı telefonlar için yayınladığı Şubat 2021 listesinde her zamanki gibi 10 farklı telefona yer verdi. Bu telefonların büyük bir kısmı Snapdragon 888 işlemcisini kullanan akıllı telefonlardan oluştu. Listenin ilk sırasında ise 726.939 puan ile Vivo iQOO 7 yer aldı. Vivo iQOO 7'yi Vivo X60 Pro+ (726.925 puan) ve Redmi K40 Pro (718.434 puan) takip etti. AnTuTu Şubat 2021 en güçlü Android telefonlar listesinin tamamı ise şöyle:

  • Vivo iQOO 7 - 726.939 puan
  • Vivo X60 Pro+ - 726.925 puan
  • Redmi K40 Pro - 718.434 puan
  • Xiaomi Mi 11 - 712.366 puan
  • Huawei Mate 40 Pro - 683.919 puan
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon 888) - 679.152 puan
  • Redmi K40 - 668.471 puan
  • Oppo Reno5 Pro+ 5G - 667.456 puan
  • Redmi K30S - 666.043 puan
  • Vivo iQOO5 - 661.609 puan

AnTuTu en güçlü Android akıllı telefonlar

ANTUTU EN GÜÇLÜ ORTA SEVİYE AKILLI TELEFONLARI DA AÇIKLADI

AnTuTu, en güçlü Android akıllı telefonlara ek olarak, en güçlü orta seviye Android akıllı telefonları da paylaştı. Bu listenin lideri ise 404.346 puan ile Redmi 10X 5G oldu. Ancak listenin geri kalanına Huawei ve Honor modelleri damgasını vurdu. Bu listenin tamamı ise şöyle:

En güçlü orta seviye Android akıllı telefonlar

  • Redmi 10X 5G - 404.346 puan
  • Redmi 10X Pro 5G - 398.570 puan
  • Vivo S7t - 395.082 puan
  • Huawei nova 7 pro - 392.093 puan
  • Huawei nova 7 - 391.542 puan
  • Huawei nova 8 pro - 390.039 puan
  • Honor 30 - 389.107 puan
  • Huawei nova 8 - 388.568 puan
  • Honor X10 - 362.664 puan
  • Honor 30S - 355.028 puan
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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