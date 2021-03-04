AnTuTu Şubat 2021'in en güçlü Android akıllı telefonlarını paylaştı!

''En güçlü akıllı telefonlar hangisi?'' ve ''Android tarafının en güçlü modelleri neler?'' gibi birçok soru, tüketicilerin aklını kurcalıyor. Özellikle Android bir akıllı telefon satın almak üzereyseniz ve alabileceğiniz en güçlü cihazı almak istiyorsanız bu sorular sanki beynimiz içinde dönüp duruyor. Alabileceğinin en iyisini almak isteyen tüketiciler, bu gibi soruları bertaraf etmek ve sonunda bir cihaza kavuşmak için çeşitli incelemeleri okuyor, raporlara göz gezdiriyor ve AnTuTu Benchmark sonuçlarına bakıyor.

AnTuTu Benchmark testinin arkasındaki isim olan AnTuTu ise tüketicileri rahatlatmak adına mıdır bilinmez, her ay AnTuTu Benchmark puanlarına göre en güçlü Android akıllı telefonları sıralıyor. Ünlü isim şimdi ise geçtiğimiz günlerde veda ettiğimiz şubat ayının en güçlü telefonlarını açıklamış durumda.

İŞTE EN GÜÇLÜ ANDROİD AKILLI TELEFONLAR (ŞUBAT 2021)

AnTuTu en güçlü Android akıllı telefonlar için yayınladığı Şubat 2021 listesinde her zamanki gibi 10 farklı telefona yer verdi. Bu telefonların büyük bir kısmı Snapdragon 888 işlemcisini kullanan akıllı telefonlardan oluştu. Listenin ilk sırasında ise 726.939 puan ile Vivo iQOO 7 yer aldı. Vivo iQOO 7'yi Vivo X60 Pro+ (726.925 puan) ve Redmi K40 Pro (718.434 puan) takip etti. AnTuTu Şubat 2021 en güçlü Android telefonlar listesinin tamamı ise şöyle: