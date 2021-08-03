AnTuTu, Temmuz 2021'in en güçlü Android telefonlarını açıkladı

Kıyaslama platformu AnTuTu, Android işletim sistemini çalıştıran en güçlü akıllı telefonları sıralamaya devam ediyor. AnTuTu bu kez ise Temmuz 2021'in en güçlü Android telefonları ile karşımıza çıktı. Peki AnTuTu'ya göre, temmuz ayının en güçlü telefonu hangisi? Dilerseniz lafı fazla uzatmadan sizi AnTuTu'nun hazırladığı listenin lideriyle tanıştıralım.
AnTuTu'nun paylaştığı listeye göre, Temmuz 2021'in en güçlü Android akıllı telefonu 854.439 puan ile BlackShark 4 Pro oldu. Snapdragon 888 işlemcili BlackShark 4 Pro'yu yine Snapdragon 888 işlemcisine sahip olan Nubia Red Magic 6 Pro takip etti. Nubia Red Magic 6 Pro, 831.163 puan alarak liderin neredeyse 23 bin puan gerisinde kaldı. Üçüncü sırada ise 822.338 puan ile yine Snapdragon 888 işlemcili OnePlus 9 Pro yer aldı. Listenin tamamı ise şöyle:
En güçlü Android telefonlar listesinin ilk üç telefonu, Snapdragon 888 işlemciye sahip. Ancak şaşırtıcı olan, listedeki tüm akıllı telefonlarda aynı çipin yer alması.
Okuyucu Yorumları 0 yorum