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AnTuTu, Temmuz 2021'in en güçlü Android telefonlarını açıkladı

03.08.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, yine en güçlü Android telefonları sıraladı. Bu sefer Temmuz 2021'in en güçlü Android telefonları listede yer alırken, sıralanan tüm telefonların Snapdragon 888 işlemcisine sahip olması ise şaşırttı. İşte AnTuTu'ya göre Temmuz 2021'in en güçlü Android telefonları.

AnTuTu, Temmuz 2021'in en güçlü Android telefonlarını açıkladı

Kıyaslama platformu AnTuTu, Android işletim sistemini çalıştıran en güçlü akıllı telefonları sıralamaya devam ediyor. AnTuTu bu kez ise Temmuz 2021'in en güçlü Android telefonları ile karşımıza çıktı. Peki AnTuTu'ya göre, temmuz ayının en güçlü telefonu hangisi? Dilerseniz lafı fazla uzatmadan sizi AnTuTu'nun hazırladığı listenin lideriyle tanıştıralım.

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İŞTE ANTUTU'YA GÖRE EN GÜÇLÜ TELEFON MODELİ

AnTuTu'nun paylaştığı listeye göre, Temmuz 2021'in en güçlü Android akıllı telefonu 854.439 puan ile BlackShark 4 Pro oldu. Snapdragon 888 işlemcili BlackShark 4 Pro'yu yine Snapdragon 888 işlemcisine sahip olan Nubia Red Magic 6 Pro takip etti. Nubia Red Magic 6 Pro, 831.163 puan alarak liderin neredeyse 23 bin puan gerisinde kaldı. Üçüncü sırada ise 822.338 puan ile yine Snapdragon 888 işlemcili OnePlus 9 Pro yer aldı. Listenin tamamı ise şöyle:

TEMMUZ AYININ EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI

  • Black Shark 4 Pro - 854.439 puan
  • Nubia Red Magic 6 Pro - 831.163 puan
  • OnePlus 9 Pro - 822.338 puan
  • OPPO Find X3 Pro - 818.309 puan
  • Realme GT - 808.852 puan
  • OnePlus 9 - 807.935 puan
  • Vivo X60 Pro+ - 806.746 puan
  • iQOO 7 - 806.625 puan
  • Meizu 18 - 790.287 puan
  • Xiaomi Mi 11 Ultra - 787.450 puan

Temmuz 2021'in en güçlü Android telefonları

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SNAPDRAGON 888 ŞAŞKINLIĞI

En güçlü Android telefonlar listesinin ilk üç telefonu, Snapdragon 888 işlemciye sahip. Ancak şaşırtıcı olan, listedeki tüm akıllı telefonlarda aynı çipin yer alması.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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