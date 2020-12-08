AnTuTu’ya göre en güçlü telefonlar

Söz konusu akıllı telefonlar olduğunda performans da önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Hali hazırda akıllı telefon pazarı Çinli üreticiler tarafından domine edilmiş durumda. Keza bu tablo AnTuTu’nun Kasım ayı raporuna da yansıdı.

Kasım ayının en güçlü 10 telefonunu açıklayan AnTuTu’nun listesindeki 10 modelin hepsi Çin imzası taşıyor.

Elbette burada şu noktayı da atlamamamız gerekiyor. Hali hazırda bu tablo Android telefonlar için geçerli. Yani Apple modelleri bu tabloya dahil edilmiyor. AnTuTu iOS cihazları için farklı bir liste yayınlıyor.

1- Huawei Mate 40 Pro+ AnTuTu Puanı: 698.654

2- Huawei Mate 40 Pro AnTuTu Puanı: 684.069

3- Xiaomi Mi 10 Ultra AnTuTu Puanı: 671.045

4- Vivo iQOO 5 AnTuTu Puanı: 664.250

5- Vivo iQOO 5 Pro AnTuTu Puanı: 664.238

6- Xiaomi Redmi K 30S AnTuTu Puanı: 664.119

7- Vivo X50 Pro+ AnTuTu Puanı: 662.524

8- Vivo iQOO Neo 3 AnTuTu Puanı: 644.449

9- Asus ROG Phone 3 AnTuTu Puanı: 638.842

10- Lenovo Legion Rescuer Gaming Phone Pro AnTuTu Puanı: 626.985

Görüldüğü üzere tabloda zirve Huawei’nin yeni amiral gemisi modellerine ait. Bu tabloda can sıkıcı olan tek nokta ise hali hazırda en güçlü 10 cihazdan sadece bir kaçının Türkiye’de resmi olarak satılıyor olması.

Aslında listedeki üreticiler Türkiye pazarında bazı modelleriyle boy gösteriyorlar. Fakat pek çoğunun model sayısı hayli kısıtlı diyebiliriz.

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