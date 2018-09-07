AnTuTu’ya göre en iyi 10 telefon

Akıllı telefonları kapsamlı performans testlerine tabi tutan AnTuTu, piyasadaki en iyi performans sunan telefonları sıraladığı listesinin bu ayki ayağını yayınladı. Bu yaz çıkan amiral gemisi telefonların sayısı normalden daha düşük olsa da, AnTuTu’nun listesine iki yeni model girdi.

AnTuTu’nun en iyi performans sunan 10 telefon listesinin zirvesinde bir kez daha Xiaomi Black Shark yer alıyor. Xiaomi’nin oyun telefonunun ardından ikinci sırada yeni çıkan Meizu 16 Plus yer alıyor. Meizu’nun yeni amiral gemisi performansıyla etkiliyor.

Üçüncü sırada Smartisan Nut R1 yer alırken, onu sırasıyla vivo NEX, Xiaomi Mi 8 Explorer ve the Oppo Find X izliyor. Listeye giriş yapan ikinci yeni model ise sekizinci sıradan listeye giriş yapan Galaxy Note9 oldu.

Listedeki 10 telefonun tamamı Snapdragon 845 yonga seti kullanıyor. Telefonların performansları arasındaki ufak farklar ise yazılım optimizasyonu, sürücü güncellemeleri ve ısı yönetiminden kaynaklanıyor.

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