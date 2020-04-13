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AnTuTu'ya göre Mart ayının en güçlü iOS cihazı bir iPhone değil! Bakın neden

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2020 16:16 | Son Güncelleme

AnTuTu, geride bıraktığımız Mart ayının en güçlü iOS cihazlarını açıkladı. Fakat listenin birinci sırasında ne iOS 13 yüklü bir iPhone 11 Pro Max ne de iPhone 11 vardı. Listenin ilk sırasındaki isim bir iPad Pro oldu.

AnTuTu'ya göre Mart ayının en güçlü iOS cihazı bir iPhone değil! Bakın neden

AnTuTu benchmark testleri ile iOS ve Android telefonların performansları üzerinde ölçümler yapıyor. AnTuTu uzun bir zamandır da yaptığı ölçümlere göre oluşturduğu sıralamaları resmi hesapları üzerinden takipçileri ve meraklılarıyla paylaşıyor. AnTuTu geride bıraktığımız Mart ayı için de bir liste yayınlamayı ihmal etmedi. Bu kez listenin hedefinde en güçlü iOS cihazlar vardı. Herkes en güçlü iOS cihazın iPhone 11 Pro Max olduğunu düşündü, siz de pek tabi böyle düşünmüş olabilirsiniz. Fakat gerçek beklediğiniz gibi olmadı.

ANTUTU'YA GÖRE EN GÜÇLÜ İOS CİHAZ İPAD PRO

AnTuTu en güçlü iOS cihazların listesini paylaştı. Paylaşılan listeye göre ilk sırada bir iPhone değil bir iPad yer aldı. Apple'ın yakın bir zamanda duyurduğu iPad Pro 2020, 747.937 puan alarak birinciliği kimselere kaptırmadı. AnTuTu'ya ait listenin ikinci, üçüncü hatta dördüncü sırası da şaşırtıcı bir sürprize neden oldu.

İLK DÖRT SIRAYA DA DAMGA VURDULAR

En güçlü iOS cihazlar listesinin ilk dört sırası da iPad modellerinden oluştu. iPad Pro 2020'nin bir önceki versiyonu 12.9 inçlik iPad Pro 3 716.322 puan alarak ikinci sırada, iPad Pro 2020'nin 11 inçlik versiyonu 715.253 puan ile üçüncü sırada ve 11 inçlik iPad Pro 3 709.190 puan ile dördüncü sırada yerini aldı.

İPHONE 11 PRO MAX İPAD'LERİ GEÇEMEDİ

iPhone 11 Pro Max listede ancak beşinci sırada yer bulabildi. 4GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip iPhone 11 Pro Max , 537.154 puan alarak beşinci sırada bulunuyor. Listenin geri kalanı ise şöyle:

İŞTE EN GÜÇLÜ İOS CİHAZLAR

iPhone 11 Pro (4GB RAM + 64GB dahili depolama) - 521.010 puan
iPhone 11 (4GB RAM + 128GB dahili depolama) - 517.400 puan
iPad Air 3 (3GB RAM + 64GB dahili depolama) - 482.611 puan
iPad Mini 5 (3GB RAM + 64GB dahili depolama) - 463.089 puan
iPhone XS Max (4GB RAM + 128GB dahili depolama) - 443.337 puan

en güçlü iOS cihazlar listesi Antutu


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