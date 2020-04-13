AnTuTu'ya göre Mart ayının en güçlü iOS cihazı bir iPhone değil! Bakın neden

AnTuTu benchmark testleri ile iOS ve Android telefonların performansları üzerinde ölçümler yapıyor. AnTuTu uzun bir zamandır da yaptığı ölçümlere göre oluşturduğu sıralamaları resmi hesapları üzerinden takipçileri ve meraklılarıyla paylaşıyor. AnTuTu geride bıraktığımız Mart ayı için de bir liste yayınlamayı ihmal etmedi. Bu kez listenin hedefinde en güçlü iOS cihazlar vardı. Herkes en güçlü iOS cihazın iPhone 11 Pro Max olduğunu düşündü, siz de pek tabi böyle düşünmüş olabilirsiniz. Fakat gerçek beklediğiniz gibi olmadı.

ANTUTU'YA GÖRE EN GÜÇLÜ İOS CİHAZ İPAD PRO

AnTuTu en güçlü iOS cihazların listesini paylaştı. Paylaşılan listeye göre ilk sırada bir iPhone değil bir iPad yer aldı. Apple'ın yakın bir zamanda duyurduğu iPad Pro 2020, 747.937 puan alarak birinciliği kimselere kaptırmadı. AnTuTu'ya ait listenin ikinci, üçüncü hatta dördüncü sırası da şaşırtıcı bir sürprize neden oldu.

İLK DÖRT SIRAYA DA DAMGA VURDULAR

En güçlü iOS cihazlar listesinin ilk dört sırası da iPad modellerinden oluştu. iPad Pro 2020'nin bir önceki versiyonu 12.9 inçlik iPad Pro 3 716.322 puan alarak ikinci sırada, iPad Pro 2020'nin 11 inçlik versiyonu 715.253 puan ile üçüncü sırada ve 11 inçlik iPad Pro 3 709.190 puan ile dördüncü sırada yerini aldı.