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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 06:35 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 104’üncü yıl dönümünde, Anzak Koyu’ndaki şafak ayini başladı.Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu’nda yapılan Şafak Ayini öncesinde yaklaşık bin 100 Anzak, gece geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekledi.Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 104’üncü yıl dönümünde, Anzak Koyu’ndaki şafak ayini başladı.
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu’nda yapılan Şafak Ayini öncesinde yaklaşık bin 100 Anzak, gece geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekledi.
Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu. Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller gösterilirken, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar da yayınlandı.
Şafak ayini saat 05.30’da, Merasim Kıtası’nın tören alanına gelmesiyle başladı. Türkiye’yi Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in temsil ettiği ayinde, ayrıca Yeni Zelanda Meclis Temsilcisi Trevor Mallard, Avustralya Genel Kurmay Başkanı Angus Campbell ile çok sayıda yerli ve yabancı yetkili yer aldı.

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