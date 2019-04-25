HABER

Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

YENİ ZELANDALI ASKERLER HAKA DANSI YAPTI Çnanakkale'de Anzak Çıkarması'nın 104'üncü yılı anma törenleri Lone Pine Anıtı'nın ardından Yeni Zelanda Anıtı'nda yapılan anmayla devam etti.

Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı (3)

YENİ ZELANDALI ASKERLER HAKA DANSI YAPTI
Çnanakkale'de Anzak Çıkarması'nın 104'üncü yılı anma törenleri Lone Pine Anıtı'nın ardından Yeni Zelanda Anıtı'nda yapılan anmayla devam etti. Buradaki törene Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Candan, Yeni Zelanda Meclis Temsilcisi Trevor Mallard, Yeni Zelanda Türkiye Büyükelçisi Wendy Hinton, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Helene Quilter, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Andrew Clark, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Savaşları’na katılan diğer ülkelerin temsilcileri ile Anzak torunları katıldı.
Protokol üyeleri Yeni Zelanda Anıtı'na, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu'nun dans gösterisi ile geldi. Tören, Yeni Zelanda askeri birliklerinin yerini alması ile başladı. Ardından ilahiler okundu, dua edildi. Konuşmanın ardından anıta çelenkler konuldu. Yeni Zelanda ve Türkiye milli marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Yeni Zelandalı bir grup yerlinin geleneksel kıyafetlerle oluşturduğu koro tarafından ilahiler seslendirildi.
Tören sonunda Yeni Zelandalı askerler, Haka Dansı'nı sahneledi. Yaklaşık 2 dakika süren dansta ilginç figürler sergilendi. Protokol üyelerinin ayakta izlediği dansın ardından tören sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı (3)Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı (3)Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı (3)Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı (3)

PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü
Bursa’da çamur yağdı, oto yıkamacılar bayram ettiBursa’da çamur yağdı, oto yıkamacılar bayram etti
Challenge Tour’un Türkiye ayağı Samsun’da başladıChallenge Tour’un Türkiye ayağı Samsun’da başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Dilara Kardak cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Yok böyle cep telefonu hastalığı!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs'ta Taksim yasak

İstanbul Valiliği 'Taksim' kararını verdi!

Kaya parçası üzerindeki ev görenler şaşırıyor

Bu evin nerede olduğunu gören şaşkınlığını gizleyemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.