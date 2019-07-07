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Anzer balının kilogramı bin lira oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 12:26 | Son Güncelleme

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen Anzer balının kilogramı, bu yıl bin liradan satışa sunulacak - Geçen yıldan itibaren yaklaşık bin 500 kişinin almak için müracaat ettiği Anzer balında, bu yıl yaklaşık 2,5 ton rekolte bekleniyor - Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek: - "Geçmişten gelen 1,5 tona yakın bir talep var. Bu yılki taleple birlikte hepsini karşılamaya çalışacağız"

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer balının kilogramı bu yıl bin liradan satışa sunulacak.

Anzer balı üretebilmek amacıyla her yıl haziran ayı içerisinde yüz aile, yaklaşık 2 bin 500 kovanla güneşlenme oranına göre yaylaya yerleştiriliyor.

Hava şartları yıllık bal üretiminde belirleyici olurken, üretim kalitesi ve hava şartlarına uygunluğu dolayısıyla Kafkas ırkı arı tercih ediliyor.

Ayıların zarar vermemesi için kovanlarını kafeslere yerleştirerek kilitleyen arıcılar, hava şartları ve çiçek açma çokluğuna göre ağustos ve eylül ayı içerisinde bal sağımı gerçekleştiriyor. Arının beslenebilmesi için belli miktarda bal ise kovan içerisinde bırakılıyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşen arıcılardan toplanan ballar, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip mühürlenerek piyasaya sunuluyor.

- Hastalara öncelik tanınıyor

Son yıllarda taleplerin yoğunluğu dolayısıyla adeta "para basan" Anzer balında önceliği hastalara tanıyan kooperatif yönetimi, taleplerin karşılanması için gramla satış gerçekleştiriyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında üretimin düşük olduğunu belirterek, bu yıl hava şartlarının iyi gitmesi dolayısıyla rekoltenin artmasını, yaklaşık 2 bin 500 kovandan 2,5 ton bal elde etmeyi bekledikleri söyledi.

Taleplerin her yıl arttığına işaret eden Civelek, "Her yıl bir önceki dönemden sarkan siparişler var. Geçen yıldan yaklaşık bin 500 kişi müracaat etti. Geçmişten gelen 1,5 tona yakın bir talep var. Bu yılki taleple birlikte hepsini karşılamaya çalışacağız. Özellikle bu yıl çiçeğin çok bol olması kaliteli polen alma imkanı sağlayacak." dedi.

- "Fiyat belirlenirken ekonomik dengeler gözetildi"

Civelek, ekonomik dengeleri gözeterek fiyat politikası oluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir artış yapmadan kooperatif kararıyla Anzer balının kilogram fiyatını bin, yarım kilogram fiyatını 500 lira olarak belirledik. Polen fiyatlarında 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirledik. Ülkedeki ekonomik daralma nedeniyle fiyatlarla fazla oynayamadık."

Yurt içi ve yurt dışından talepler olduğunu da değinen Civelek, "Geçen yıl Arap misafirlerimize de bal sattık. Bu yıl yine talepleri biriktiriyoruz. Spor camiasından önemli oyuncuların istekleri var. Bu yıl bal rekoltesinin yüksek olması dolayısıyla siparişleri karşılamaya çalışacağız." dedi.

- "Taklitlerine karşı ambalaj değiştirme önlemi"

Civelek, Anzer balının taklitlerinin piyasada yer aldığı, bundan dolayı ambalajları her yıl değiştirdiklerine dikkati çekerek, tüketicilerin kooperatifin etiketi, ıslak mührü ve barkodunun olmadığı ürünleri tercih etmemelerini istedi.

Coğrafi işaret çalışmalarının son aşamaya geldiği aktaran Civelek, coğrafi işaret alındıktan sonra sahte Anzer balı ile mücadelenin kolaylaşacağı sözlerine ekledi.

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Anzer balı Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civel Rize

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