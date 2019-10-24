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Anzer Yaylası'nda gerginlik! Yıkma ara verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda, kaçak yapıların yıkımı için başlatılan çalışmaya 1 hafta ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrası inşa edilen kaçak yapıların yıkımı sürdürülüyor.

Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer Yaylası'nda, kaçak olduğu tespit edilen 5 evin yıkımı için ekipler iş makineleriyle bölgeye gelerek, çalışma başlattı. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yıkımlara direnirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak, beklemeye başladı.

YIKIMA ARA VERİLDİ

İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan Seyhan, üzücü manzaralarla karşılaşıldığını belirterek, "Bizim vatandaşımızla karşı karşıya gelmemiz söz konusu değil ama ben burada kanunun gereğini yapmakla mükellefim. Yani biz buraya geldik, vatandaşlarımız bizden talep etti, dediler ki; 'Evlerimizde değerli eşyalarımız var. En azından çatılardaki saclarımızı sökelim'. Biz de kendilerine bir haftalık süre tanıdık ama bu şu demek değildir, bu burada kapandı. Böyle algılanmamalıdır." dedi.

(DHA)

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anzer yaylası gerginlik yıkım

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yol yapılırken çevre duyarı kasıp yol istemezük diye yol kesenler, kaçak yapılara karşı çıkıyor, bu kadar ikiyüzlülük fazla be kardeşim
Ak partiye %61,45 oy verirken aranızda gerginlik yok...Yaylaları düzenlemeye gelince gerginlik var.. yok öyle şey yıkın yıkın
yaylalarımıza sahip çıkalım kirletmeyelim
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