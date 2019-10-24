Anzer Yaylası'nda gerginlik! Yıkma ara verildi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrası inşa edilen kaçak yapıların yıkımı sürdürülüyor.

Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer Yaylası'nda, kaçak olduğu tespit edilen 5 evin yıkımı için ekipler iş makineleriyle bölgeye gelerek, çalışma başlattı. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yıkımlara direnirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak, beklemeye başladı.

YIKIMA ARA VERİLDİ



İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan Seyhan, üzücü manzaralarla karşılaşıldığını belirterek, "Bizim vatandaşımızla karşı karşıya gelmemiz söz konusu değil ama ben burada kanunun gereğini yapmakla mükellefim. Yani biz buraya geldik, vatandaşlarımız bizden talep etti, dediler ki; 'Evlerimizde değerli eşyalarımız var. En azından çatılardaki saclarımızı sökelim'. Biz de kendilerine bir haftalık süre tanıdık ama bu şu demek değildir, bu burada kapandı. Böyle algılanmamalıdır." dedi.

(DHA)

