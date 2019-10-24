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Anzer Yaylası’ndaki gerginlik yıkımın ertelenmesi ile son buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

Rize’nin İkizdere ilçesinde dünyaca ünlü Anzer Balı’nın üretildiği Anzer Yaylası’nda kaçak yapıların yıkımı ile ilgili gerginlik yaşanması üzerine yaylaya gelen İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan vatandaşlara evleri boşaltmaları için 1 hafta daha süre verildiğini açıkladı.Rize’nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası’nda 2018 yılından sonra yapıldığı tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için İl Özel İdaresi ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren jandarma eşliğinde yaylaya geldi.

Rize’nin İkizdere ilçesinde dünyaca ünlü Anzer Balı’nın üretildiği Anzer Yaylası’nda kaçak yapıların yıkımı ile ilgili gerginlik yaşanması üzerine yaylaya gelen İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan vatandaşlara evleri boşaltmaları için 1 hafta daha süre verildiğini açıkladı.
Rize’nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası’nda 2018 yılından sonra yapıldığı tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için İl Özel İdaresi ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren jandarma eşliğinde yaylaya geldi. 5 yapının yıkımı için yaylaya gelen iş makinelerine yayla sakinleri engel olmak istedi. Evlerini yıktırmak istemeyen vatandaşlar yıkılması planlanan evlerin içerisine girerek ve çatısına çıkarak yıkıma karşı çıktı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda jandarma ve vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin üzerine bölgeye gelen İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek yıkım kararının uygulanacağını dile getirdi. Kendilerine tebligat gitmediğini bu yüzden yıkım için hazır olmadıklarını dile getiren vatandaşlar 1 hafta süre istedi. Kaymakam ve yetkililer ile gerçekleştirdiği kısa süreli toplantının ardından yıkımın 1 hafta ertelendiğini dile getirdi.
Konu hakkında açıklama yapan Kaymakam Seyhan “Mera ve yaylalarda hüküm ve tasarruf tamamen devlete aittir. Devlete ait olan arazilerde yapılan yapılaşmalara kaçak yapılaşma olarak adlandırılır. Biz buraya geldik. 4-5 tane yapının kaçak olduğunu tespit ettik. Geldiğimizde üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Bizim vatandaşla karşı karşıya gelmemiz söz konusu değil. Ben burada konun gereğini yapmakla mükellefim. Vatandaşlarımız bizden talep ettiler. ’Evlerimizde değerli eşyalarımız var. En azından çatıdaki saclarımızı sökelim’ dediler. Biz de kendilerine bir hafta bir süre tanıdık. Bu iş burada kapandı demek değildir” ifadelerini kullandı.

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