AOÇ arazisinde tohum üretimi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesince, üç yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) arazide, çiftçilere dağıtılmak üzere yem bitkisi ekildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 300 dekarlık araziye Macar fiği ve buğday tohumları karıştırılarak yapılan yem bitkisi ekimiyle elde edilmesi planlanan 21 ton yem tohum, 953 mahalledeki çiftçiye dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, ilk defa bu yıl çiftçilere tohum dağıtmak üzere ekim işlemi yaptıklarını belirtti.

Özden, şunları kaydetti:

"Sonbaharda en son çiftçimize Macar fiği (yem bitkisi) tohumu dağıttık. Onlar da buğday tohumuyla karıştırıp ekmişti. Şimdi biz de hem buğday tohumu hem de Macar fiği tohumunu karıştırarak bir ekim yaptık. Buradaki 300 dönümde yaklaşık 21 ton Macar fiği ve buğday tohumu karışımı alacağız. Tabii yağış biraz daha fazla olursa hasat için daha iyi olur."

