AOÇ arazisinin satışına yargıdan durdurma kararı

Kararda yapılan işlemin ranta yönelik olduğu ve kamu yararı gözetilmediği belirtildi.Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi, Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 5 Eylül günü açık artırma ile satışa çıkarılması planlanan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi için, "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.

Kararın gerekçesinde, AOÇ Müdürlüğünün kuruluş kanunundaki "AOÇ arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapı yapılamaz" hükmüne atıfta bulunularak yapılan işlemin hukuka açık bir şekilde aykırı olduğu belirtildi.

Mahkeme kararında, "AOÇ'den Gazi Üniversitesine geçen parsellerde konut ve ticaret kullanımını getirecek söz konusu yasal düzenlemeye aykırı işlem tesis edildiği, AOÇ arazisinin halkın ortak kullanımına hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerekirken ranta yönelik bir düzenleme olduğundan kamu yararına uygun olmadığı" ifadesi yer aldı.

Kararda ayrıca, düzenlemenin Atatürk'ün mirasına uygun olmadığı vurgusu yapıldı.

TOKİ'nin 5 Eylül'de AOÇ arazisini satışa çıkarma planlarına tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mahkemenin kararına ilişkin olarak "Atatürk Orman Çiftliği arazisi değildir diyen TOKİ'ye bir yanıt da yargıdan" dedi. Candan, mahkeme kararının yazılı olduğu belgeyi Twitter hesabından paylaştı.