HABER
  4. AOC, İki Yeni 27 İnçlik QHD Ekranını Piyasaya Çıkarıyor

AOC, İki Yeni 27 İnçlik QHD Ekranını Piyasaya Çıkarıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.01.2020 00:19 | Son Güncelleme

AOC, QHD çözünürlüklü (2560 x 1440 piksel) yeni G2 ürün grubundan iki yeni 27 inçlik oyun ekranını piyasaya çıkartıyor: düz panele sahip Q27G2U ve 1500R kavisli CQ27G2U.

AOC, İki Yeni 27 İnçlik QHD Ekranını Piyasaya Çıkarıyor

Her iki monitörde de düşük tepki sürelerini hızlı yenileme oranları ile birleştiren VA panelleri bulunuyor. 144 Hz yenileme oranı kullanıcılara akıcı bir deneyim sunuyor. 1 ms’lik MPRT (Hareketli Resim Tepki Süresi) ise bulanıklık içermeyen görselleri beraberinde getiriyor. Ayrıca AMD FreeSync desteği herhangi bir kırılmayı ve tutukluğu ortadan kaldırıyor. Her iki modelde de 3000:1 doğal kontrast oranı ve %120 sRGB ile %90 AdobeRGB kapsamı bulunuyor. 

AOC’nin yeni QHD ekranları düz ya da kavisli (1500R) seçenekler şeklinde sunuluyor.

AOC’nin Q27G2U (düz) modeli Ocak 2020'de 369$, CQ27G2U (kavisli) modeli ise Şubat 2020'de 379$ tavsiye edilen perakende fiyatlarıyla piyasada bulunabilecek.

Philips 243B9 Monitörü Piyasaya Çıkıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
Razer, Deathadder V2 ve Basilisk V2 Modellerini Duyurdu!Razer, Deathadder V2 ve Basilisk V2 Modellerini Duyurdu!
Philips 243B9 Monitörü Piyasaya ÇıkıyorPhilips 243B9 Monitörü Piyasaya Çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Monitör pc AOC Q27G2U AOC CQ27G2U aoç

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

2020’nin ilk sürprizi: Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez göründü!

2020’nin ilk sürprizi: Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez göründü!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Instagram'da müthiş özellik!

Instagram'da müthiş özellik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dyson'dan HEPA Filtreli Çözüm!

Dyson'dan HEPA Filtreli Çözüm!

Razer, Deathadder V2 ve Basilisk V2 Modellerini Duyurdu!

Razer, Deathadder V2 ve Basilisk V2 Modellerini Duyurdu!

Philips 243B9 Monitörü Piyasaya Çıkıyor

Philips 243B9 Monitörü Piyasaya Çıkıyor

Turkcell Yapay Zeka İlkelerini Açıkladı! Yedi Büyük Taahhüt Verdi

Turkcell Yapay Zeka İlkelerini Açıkladı! Yedi Büyük Taahhüt Verdi

Vikipedi Sonunda Erişime Açıldı!

Vikipedi Sonunda Erişime Açıldı!

'Fiberleşme yılı ilan ettik' dedi ve açıkladı: 45 milyonu aştı

'Fiberleşme yılı ilan ettik' dedi ve açıkladı: 45 milyonu aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.