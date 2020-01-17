AOC, İki Yeni 27 İnçlik QHD Ekranını Piyasaya Çıkarıyor

Her iki monitörde de düşük tepki sürelerini hızlı yenileme oranları ile birleştiren VA panelleri bulunuyor. 144 Hz yenileme oranı kullanıcılara akıcı bir deneyim sunuyor. 1 ms’lik MPRT (Hareketli Resim Tepki Süresi) ise bulanıklık içermeyen görselleri beraberinde getiriyor. Ayrıca AMD FreeSync desteği herhangi bir kırılmayı ve tutukluğu ortadan kaldırıyor. Her iki modelde de 3000:1 doğal kontrast oranı ve %120 sRGB ile %90 AdobeRGB kapsamı bulunuyor.

AOC’nin yeni QHD ekranları düz ya da kavisli (1500R) seçenekler şeklinde sunuluyor.

AOC’nin Q27G2U (düz) modeli Ocak 2020'de 369$, CQ27G2U (kavisli) modeli ise Şubat 2020'de 379$ tavsiye edilen perakende fiyatlarıyla piyasada bulunabilecek.

Philips 243B9 Monitörü Piyasaya Çıkıyor



