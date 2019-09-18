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AOÇ'nin tarımsal üretim alanı kiralama ihalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:02 | Son Güncelleme

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünce, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bazı taşınmazların tarımsal üretim alanı olarak kiralanması ihalesini Ankara Büyükşehir Metropol İmar A.Ş kazandı

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünce, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bazı taşınmazların tarımsal üretim alanı olarak kiralanması ihalesini Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metropol İmar A.Ş kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AOÇ'ye ait iki parsel arazinin kiralanma ihalesinin, belediye iştiraki Metropol İmar A.Ş tarafından kazanıldığını duyurdu. Yavaş, "Bu arazilerin Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair vatandaşlarımıza söz veriyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinin Bahçekapı Mahallesi'ndeki 118 bin 848 metrekarelik ve 181 bin 644 metrekarelik taşınmazın tarımsal üretim alanı olarak kiralanması için 17 Eylül'de açık artırma usulüyle ihale yapılmıştı.

Kiralama süresinin, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl olacağı Resmi Gazete'de duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aoç ihale

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