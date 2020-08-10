AÖF 2020-2021 kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri açıklandı! İşte AÖF 2020-2021 yeni kayıt ve ikinci üniversite kayıt tarihleri!

Koronavirüsten kaynaklı uzaktan eğitimi tercih eden kişiler için Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri araştırılmaya başlanmıştı.Örgün eğitim tercih etmeyen ve eğitimlerine uzaktan devam etmek isteyen binlerce öğrenci açıköğretim bölümlerine başvurmaya başladı. AÖF 2020 -2021 yeni kayıt tarihleri için son güncelleme yapıldı ve tarihler açıklandı. Binlerce kişinin merakla beklediği AÖF 2020 -2021 kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı geldi. Üniversite eğitimini tamamlamak için AÖF bölümünden bir bölüm seçen öğrenciler AÖF 2020 -2021 yeni kayıt güz dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlıyor. Açıköğretim dikey geçiş başvuru tarihi ile 28 Eylül 2020 Pazartesi olarak belirlendi. AÖF 2020-2021 yeni kayıt tarihleri ne zaman bitecek? AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte son dakika AÖF kayıt tarihleri!

AÖF 2020-2021 yeni kayıt tarihleri ne zaman?

AÖF 2020-2021 YKS Yeni Kayıt tarihi 31 Ağustos 2020 Pazartesi başlayacak ve 10 Eylül 2020 Perşembe tarihinde bitecek. YKS Yeni Kayıt tarihi mazeretli kayıt tarihi ise 11 Eylül 2020 Cuma tarihinde bitecek ve 12 gün sürecek. Peki açıköğretim dikey geçiş ve ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman?