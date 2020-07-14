AÖF 2020 Bahar Dönem’inde mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama ekranı!

24 Haziran ve 8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Açıköğretim Lisans sınavları bitmesinin ardından birkaç gün içinde sonuçlar açıklanmıştı. AÖF Öğrenci Giriş ekranında tüm derlerden geçtiğini gören son sınıf öğrencilerinin diploma belgelerini nasıl alacağı merak konusu oldu. Sistem üzerinden “AÖF diploma belgesi alma nasıl yapılır, AÖF mezun belgesi alma ve AÖF mezun transkript alma nasıl alınır” şeklinde aramalar yapan lisans mezunları, 2020 AÖF mezuniyet diplomalarını bir an önce almak için sabırsızlanıyor. AÖF 2020 BAHAR DÖNEMİ MEZUN OLANLAR MEZUNİYET BELGESİ Anadolu Açıköğretim Fakültesi’nin yaptığı (AÖF) sınavlarının bitmesinin ardından öğrenciler www.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci giriş ekranından girişi yaparak diploma belgesi sorgulamaya başladı. Yapılan aramalarda; mezuniyet yerine geçebilecek mezun trankript belgesi alma, diploma belgesi alma ve mezun belgesi almak isteyen öğrencilerin eli boş kaldı. 2020 AÖF DİPLOMA SORGULAMA EKRANI https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula

Adresi üzerinden ulaşılarak ve öğrenci numarası ile birlikte AÖF diploma numarası girilerek diplomalar doğrulanacak.

AÖF 2020 DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLECEK? AÖF 2019 – 2020 yılı mezun diplomalarının ne zaman verileceğine dair Anadolu Açıköğretim Fakültesi’nden henüz cevap gelmedi. Geçmiş yıllarda mezuniyetlerle ilgili açıklamalar yapan Anadolu Üniversitesi Yetkilileri şunları söylemişti; 2020 AÖF DİPLOMASI SINAVLAR AÇIKLANDIKTAN 20 GÜN SONRA "Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler." 2020 AÖF DİPLOMASI NASIL ALINACAK, DİPLOMA KARGOYLA GÖNDERİLECEK Mİ? Mezun olan öğrencilerin merak ettiği bir diğer konuda "AÖF 2020 mezuniyet diploması nasıl alınacak, AÖF diplomaları kargoyla gönderecek mi" soruları olmuştu. Geçtiğimiz dönemler için AÖF konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı; "Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.