HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖF 2020 Bahar Dönem’inde mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama ekranı!

AÖF 2020 Bahar Dönem’inde mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama ekranı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.07.2020 09:13 | Son Güncelleme

Açıköğretim Lisans bölümünden mezun olacak notu alanlar ve tüm derslerden geçen adaylar AÖF diplomalarının ne zaman verileceğini merakla beklemeye başladı. Koronavirüs salgınından dolayı evden online yapılan sınavların hemen açıklanması mezun olacakları heyecanlandırdı. Peki AÖF 2020 diplomaları ne zaman verilecek? AÖF mezun belgesi nasıl alınır, AÖF diploma belgesi indirme nasıl olacak? İşte son dakika AÖF diploma haberimiz ve AÖF diploma sorgulama ekranı ve AÖF transkript mezun belgesi alma..

AÖF 2020 Bahar Dönem’inde mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama ekranı!

24 Haziran ve 8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Açıköğretim Lisans sınavları bitmesinin ardından birkaç gün içinde sonuçlar açıklanmıştı. AÖF Öğrenci Giriş ekranında tüm derlerden geçtiğini gören son sınıf öğrencilerinin diploma belgelerini nasıl alacağı merak konusu oldu. Sistem üzerinden “AÖF diploma belgesi alma nasıl yapılır, AÖF mezun belgesi alma ve AÖF mezun transkript alma nasıl alınır” şeklinde aramalar yapan lisans mezunları, 2020 AÖF mezuniyet diplomalarını bir an önce almak için sabırsızlanıyor.

AÖF 2020 BAHAR DÖNEMİ MEZUN OLANLAR MEZUNİYET BELGESİ

Anadolu Açıköğretim Fakültesi’nin yaptığı (AÖF) sınavlarının bitmesinin ardından öğrenciler www.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci giriş ekranından girişi yaparak diploma belgesi sorgulamaya başladı. Yapılan aramalarda; mezuniyet yerine geçebilecek mezun trankript belgesi alma, diploma belgesi alma ve mezun belgesi almak isteyen öğrencilerin eli boş kaldı.

2020 AÖF DİPLOMA SORGULAMA EKRANI

https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula
Adresi üzerinden ulaşılarak ve öğrenci numarası ile birlikte AÖF diploma numarası girilerek diplomalar doğrulanacak.

AÖF 2020 DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

AÖF 2019 – 2020 yılı mezun diplomalarının ne zaman verileceğine dair Anadolu Açıköğretim Fakültesi’nden henüz cevap gelmedi. Geçmiş yıllarda mezuniyetlerle ilgili açıklamalar yapan Anadolu Üniversitesi Yetkilileri şunları söylemişti;

2020 AÖF DİPLOMASI SINAVLAR AÇIKLANDIKTAN 20 GÜN SONRA

"Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler."

2020 AÖF DİPLOMASI NASIL ALINACAK, DİPLOMA KARGOYLA GÖNDERİLECEK Mİ?

Mezun olan öğrencilerin merak ettiği bir diğer konuda "AÖF 2020 mezuniyet diploması nasıl alınacak, AÖF diplomaları kargoyla gönderecek mi" soruları olmuştu. Geçtiğimiz dönemler için AÖF konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

"Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.
Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.

Mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgilerinde mahkeme kararı ile değişiklik olması hâlinde (evlenme ve boşanma hariç) yeni kimlik bilgilerine göre diploma düzenlenmektedir.

GEÇİÇİ MEZUNİYET BELGESİ VERİLMEZ

Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir."

AÖF 2020 GÜZ DÖNEMİNDE MEZUN OLANLARA DİPLOMASINI VERMİŞTİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin yaptığı açıklamaya göre Güz Dönemi’nde mezun olanların diplomaları 19 Şubat 2020 tarihi itibari ile verilmişti.
AÖF 2020 Güz Dönemi diplomaları için şu açıklamayı yapmıştı;

"Açıköğretim Sistemine göre öğrenim gören öğrencilerimizden 2019-2020 öğretim yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı sonucunda mezun olanların diplomaları bağlı oldukları Açıköğretim bürolarına gönderilmiştir.
Diploma, mezunumuza veya yasal vekiline bağlı olduğu AÖF Bürosu tarafından imza karşılığında teslim edilmektedir. Ayrıca diplomalar adrese gönderilmemekte ya da bürolar arası transfer yapılmamaktadır.

Mezunlarımızı tebrik eder, yaşam boyu öğrenmenin öncüsü Anadolu Üniversitesi olarak giriş sınavsız İkinci Üniversite fırsatı ile sizleri tekrar aramızda görmek isteriz. Giriş Sınavsız İkinci Üniversite fırsatı ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru yapmak için ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Dikkat! Bugün saat 23.59'da sona erecekDikkat! Bugün saat 23.59'da sona erecek
Papa'nın Ayasofya açıklaması: "Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm"Papa'nın Ayasofya açıklaması: "Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

KYK burs ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri!

KYK burs ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri!

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!

2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!

YKS'ye girecekler dikkat! Erişime açıldı

YKS'ye girecekler dikkat! Erişime açıldı

YKS sınavı ertelenecek mi? İkinci dalga endişesi

YKS sınavı ertelenecek mi? İkinci dalga endişesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Soru iptali yok

Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

2020 KPSS başvuruları saat kaça kadar yapılacak? KPSS başvurusu nereye yapılacak, ücreti nedir?

KPSS başvuruları saat kaça kadar yapılacak?

ÖSYM'den 'KPSS başvurusu' uyarısı! Bugün sona eriyor

Dikkat! Bugün saat 23.59'da sona erecek

AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? 2020 AÖF yaz okulu açılacak mı?

AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı duyurdu! ALES sonuç açıklama tarihi değişti

ÖSYM Başkanı duyurdu! ALES sonuç açıklama tarihi değişti

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.