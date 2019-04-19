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AÖF Bahar Dönemi sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 AÖF sınav tarihleri

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.04.2019 08:08 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavları 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde uygulandı. AÖF sınavlarına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki AÖF Bahar Dönemi sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? 2019 yılının geriye kalan AÖF sınavları ne zaman uygulanacak?

AÖF Bahar Dönemi sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 AÖF sınav tarihleri

2018-2019 Öğretim Yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavları geçtiğimiz hafta gerçekleşti. AÖF sınavlarına katılan öğrenciler, sınav sonuçları için arayışa geçti. Peki AÖF Bhaar Dönemi ara sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? 2019 Bahar Dönemi sonu sınavları ne zaman uygulanacak? 2018-2019 Öğretim yılı üç ders Sınavı ne zaman gerçekleşecek?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13-14 Nisan 2019 tarihlerinde uygulanan AÖF sınavları henüz açıklanmadı. AÖF Bahar Dönemi ara sınavlarının sonuçları için tarih verildiğinde haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

2019 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı: 27 Temmuz 2019

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Açıköğretim Fakültesi aöf sınav sonuçları

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