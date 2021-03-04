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AÖF bahar dönemi sınav takvimi açıklandı!

04.03.2021 22:42 | Son Güncelleme:
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AÖF bahar dönemi sınav takvimi açıklandı!

AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2021 Bahar yılı sınav takvimi üniversite tarafından duyuruldu. Binlerce öğrencinin eğitim gördüğü AÖF bölümlerinin sınav tarihleri üniversiteliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi vize ve final sınavı tarihleri duyuruldu. Öğrenciler tarafından merakla beklenen AÖF bahar yılı sınav tarihleri akademik takvimde yerini aldı. AÖF bölümlerinde eğitim alan öğrenciler ise arama motorları üzerinden AÖF bahar yılı vize ve final tarihleri hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İşte, Anadolu Üniversitesi Açıl Öğretim Fakültesi bahar yılı ara sınav ve yıl sonu sınavı tarihleri hakkında detaylar!

AÖF 2021 bahar dönemi sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin duyurusuna göre; 2021 bahar yılı ara sınavları 10 - 11 Nisan, final sınavları 29 - 30 Mayıs tarihlerinde uygulanacak. Üniversitenin yaz okulu sınavı ise 8 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

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