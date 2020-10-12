AÖF'den Yaz Okulu diploma duyurusu... AÖF 2020 diplomaları ne zaman verilecek? AÖF 2020 diplomaları nereden alınacak?

Açıköğretim Fakültesi'ne devam eden ve Yaz Okulu'nda kalan derslerini vererek mezun durumune gelen öğrenciler diplomalarının ne zaman verileceğini araştırıyor. AÖF'den Yaz Okulu'ndan mezun olan öğrencilerin diplomaları hakkında açıklama geldi. Peki AÖF Yaz Okulu diplomaları nereden ve nasıl alınır? İşte AÖF'nin Yaz Okulu için yaptığı duyuru...

AÖF YAZ OKULU DİPLOMALARI NE ZAMAN VE NEREDEN VERİLECEK?

Açıköğretim Fakültesi'nde tüm derslerden geçerek, Yaz Okulu'nu da bitiren öğrenciler şimdi de diploma telaşına düştü. Bir işe girerken ya da özgeçmişlerine eklemek için kullanılacak olan diplomaları bir an önce almak isteyen adaylar için, 2020 AÖF son dakika Yaz Okulu diploması nereden alınacak açıklaması yaptı. 2020 AÖF Yaz Okulu mezunları diploması nasıl alınacak araştıranlar için işte o duyuru...



"Açıköğretim Sistemine göre öğrenim gören öğrencilerimizden 2019-2020 öğretim yılı Yaz Okulu Sınavları sonucunda mezun olanların diplomaları bağlı oldukları Açıköğretim bürolarına gönderilmiştir.

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Programlarından (Sağlık Yönetimi, Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Sağlık Teknikerliği, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Yaşlı Bakımı, Çocuk Gelişimi) bu dönemde mezun olan öğrencilerin diplomaları, tescil işlemi yapıldıktan sonra AÖF bürolarına gönderilecektir.