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AÖF'den Yaz Okulu diploma duyurusu... AÖF 2020 diplomaları ne zaman verilecek? AÖF 2020 diplomaları nereden alınacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulunu bitiren öğrenciler diplomalarını ne zaman alacaklarını araştırmaya başlamıştı. 9 Ekim tarihinde AÖF'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki AÖF 2020 yaz okulundan mezun olanların diplomaları ne zaman ve nerede verilecek? İşte AÖF'nin yaptığı o açıklama...

AÖF'den Yaz Okulu diploma duyurusu... AÖF 2020 diplomaları ne zaman verilecek? AÖF 2020 diplomaları nereden alınacak?

Açıköğretim Fakültesi'ne devam eden ve Yaz Okulu'nda kalan derslerini vererek mezun durumune gelen öğrenciler diplomalarının ne zaman verileceğini araştırıyor. AÖF'den Yaz Okulu'ndan mezun olan öğrencilerin diplomaları hakkında açıklama geldi. Peki AÖF Yaz Okulu diplomaları nereden ve nasıl alınır? İşte AÖF'nin Yaz Okulu için yaptığı duyuru...

AÖF YAZ OKULU DİPLOMALARI NE ZAMAN VE NEREDEN VERİLECEK?

Açıköğretim Fakültesi'nde tüm derslerden geçerek, Yaz Okulu'nu da bitiren öğrenciler şimdi de diploma telaşına düştü. Bir işe girerken ya da özgeçmişlerine eklemek için kullanılacak olan diplomaları bir an önce almak isteyen adaylar için, 2020 AÖF son dakika Yaz Okulu diploması nereden alınacak açıklaması yaptı. 2020 AÖF Yaz Okulu mezunları diploması nasıl alınacak araştıranlar için işte o duyuru...
YAZ OKULU
"Açıköğretim Sistemine göre öğrenim gören öğrencilerimizden 2019-2020 öğretim yılı Yaz Okulu Sınavları sonucunda mezun olanların diplomaları bağlı oldukları Açıköğretim bürolarına gönderilmiştir.

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Programlarından (Sağlık Yönetimi, Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Sağlık Teknikerliği, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Yaşlı Bakımı, Çocuk Gelişimi) bu dönemde mezun olan öğrencilerin diplomaları, tescil işlemi yapıldıktan sonra AÖF bürolarına gönderilecektir.

Diploma, mezunumuza veya yasal vekiline bağlı olduğu AÖF Bürosu tarafından imza karşılığında teslim edilmektedir. Ayrıca diplomalar adrese gönderilmemekte ya da bürolar arası transfer yapılmamaktadır.

Mezunlarımızı tebrik eder, yaşam boyu öğrenmenin öncüsü Anadolu Üniversitesi olarak giriş sınavsız İkinci Üniversite fırsatı ile sizleri tekrar aramızda görmek isteriz. Giriş Sınavsız İkinci Üniversite fırsatı ile ilgili detaylı bilgi almak için ikinciuniversite.anadolu.edu.tr."

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