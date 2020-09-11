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AÖF ders geçme harf notu nedir? 2020 AÖF CD ne demek? AÖF CD ile geçilir mi? AÖF'de kaçla geçilir?

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.09.2020 15:28 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler nasıl mezun olunacağını araştırmaya başladı. Açıköğretim sınavları sonrasında sonuçlar açıklanınca AÖF geçme notu kaç araştıran öğrenciler, AÖF harf notlarının da anlamlarını merak ediyor. AÖF geçme notu nedir, nasıl hesaplanır? İşte AÖF CD ve detayları...

AÖF ders geçme harf notu nedir? 2020 AÖF CD ne demek? AÖF CD ile geçilir mi? AÖF'de kaçla geçilir?

2019 - 2020 eğitim ve öğretim döneminde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'e devam eden öğrenciler, AÖF geçme notu nedir, AÖF CD ne anlama geliyor merak ediyor. Açıköğretim sınavlarına giren ve her sınav sonrasında geçme notunu araştıran adaylar, CD notu nedir, AÖF CD ile ders geçilir mi araştırıyor. İşte AÖF harf geçme notları..

AÖF CD NEDİR? AÖF CD İLE GEÇİLİR Mİ?

Açıköğretim sınavlarında alınan puanlarla nasıl geçileceğini araştıran öğrenciler karşılarına çıkan harf notlarını merak ediyor. Özellikle CD notu ne anlama geliyor merak ediliyor. CD notu AÖF sınavlarından 46 – 49 notları arasında puan alınca verilen harf notu. AÖF'de CD alan bir kişi direk dersi geçemez. Geçmesi ders ortalamasına bağlıdır.

AÖF ORTALAMAYA BAĞLI GEÇMEK NEDİR?

çıköğretim sınavından 46 ve 49 arasında bir puan alan bir kişi CD notu alır ve ortalamaya bağlı olarak koşullu geçebilir. Koşullu ortalaması ise 1.70 olarak belirtilmiştir. AÖF koşullu geçmek nedir?

Ortalamaya bağlı geçmek nedir binlerce AÖF öğrencisinin sorduğu sorulardan sadece birkaçıdır. Açıköğretim sınavında alınan puanlardan CD, DC ve DD harf notları başarılı olarak tanımlanır. Fakat öğrencinin başarılı sayılması için genel not ortalamasının 2.00 ve üstünde olması zorunludur. 2.00 ortalamasına sahip bir öğrenci bu harf notlarını aldığında sınıfı geçecektir. Fakat bu harf notlarını alan ve genel not ortalaması 2.00'ın altında olan öğrenciler bu notları aldığı dersleri tekrar seçebilirler.

AÖF HARF NOTLARININ ANLAMI NEDİR?

Açıköğretim sınavlarının ardından sonuçlar açıklanınca belirli bir puanın karşısına harf notu eklenir. AÖF ders geçme notu nedir, AÖF harf notlarının anlamları nedir araştıran öğrencilere öncelikle; AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC harf notlarının alınması demek o dersi geçmiş olduğunuz anlamına geleceğini belirtelim.

Eğer sınav sonucuna göre aldığınız harf notunuz; CD, DC ve DD ise ve genel not ortalamanız 2.00 ve üzerindeyse o dersleri geçer, 2.00'ın altındaysa derslerden kalırsınız ve dersi tekrar seçmek durumunda kalırsınız. En çok merak edilen FF notu ise başarısız ders notudur. FF notunu alan bir öğrenci o dersten kalmıştır ve sonraki sene o dersi tekrar seçebilecektir.

AÖF ORTALAMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Açıköğretim not ortalama hesaplama nasıl yapılır, ders nasıl geçilir, dersten hangi harfle kalınır, şartlı ve koşullu geçme gibi birçok detay aşağıda belirtilmiştir.

Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Genel Not Ortalaması Nedir

Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.

AÖF'de Ders Geçme

Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma

Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

AÖF Şartlı/ Koşullu Geçme

Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0’ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

Sınıf Geçme Sistemi

Kredili sistemde sınıf geçme yerine üst dönemden ders alma tabiri kullanılır. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzeri ise üst dönemden ders alabilirsiniz. 2.0’ın altında ise üst dönemden ders alamazsınız.

DD, DC, CD gelen derslerinizden koşullu olarak ortalama ile geçebiliyorsunuz. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi (2.dönem) sonunda Genel Not Ortalamanızı (GNO) 2.0 veya daha üzeri getirmenizdir. Eğer Genel Not Ortalaması’nı 2.0'dan düşük getirirseniz koşullu geçtiğiniz derslerden de kalırsınız. FF gelen derslerden direkt kalıyorsunuz. FF ile kaldığınız dersleri bir sonraki yıl aynı dönemde tekrar görürsünüz. Yani bahar döneminde kaldığınız bir dersi seneye bahar döneminde alabilirsiniz.

Sizden dönem olarak 2.0 gibi bir ortalama beklenir. Eğer Güz Dönemi sonunda Genel Ortalamanızı 2.0 veya üzerinde sağlayamamışsanız size bir Uyarı verilecektir. Bu uyarıdan sonraki dönemde ise Genel Not Ortalaması’nı en az 2.0'a çıkarmanız istenecektir. Eğer bunu da yerine getiremezseniz taklip eden dönemde geçmiş 2 dönemdeki CC altı dersleri yeniden almanız ve 2.0 ortalamasını geçmeniz istenecektir.

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