AÖF ders geçme notu 2021... AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? Harf notu nedir? AÖF'de çan eğrisi var mı?

Şu an Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden öğrenciler, AÖF ders geçme notu nedir, AÖF harf geçme notu nedir sorularına cevap arıyor. On binlerce öğrencisi bulunan AÖF'de sınav tarihleri koronavirüsten dolayı ertelenmişti. Sınav için hazırlık yapan adaylar, sınavdan aldıkları puanların ve harf notunun ne anlama geldiğini merak ediyor. AÖF sınavlarında verilen en yüksek harf notu AA olurken, en düşük ders harf notu ise FF'dir. Dersleri FF olan öğrenci o dersi tekrar almak zorunda kalır. Peki AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? İşte 2021 AÖF ders geçme notu... AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU? 2021 yılında da eğitim hayatına devam eden ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan adaylar, ders geçme notunu öğrenmeye çalışıyor. AÖF'de ders geçme notu 30 puan olarak belirtilmiştir. 30 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir. FF olan derlerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.

AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR? On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak

belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır. Örnek vermek gerekirse: Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18 Final Notu: 80 (80x0.70) = 56 Toplam: 74'tür. Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır. AÖF HARF NOTLARININ ANLAMI NEDİR? Açıköğretim Fakültesi sınavları açıklanınca her puanın karşısına harf notu eklenir. AÖF harf notları ne anlama gelir araştıran adaylara derslerinin karşılığında FF harflarini görmedikleri takdirde endise duymamalarını belirtelim. AÖF ders geçme notu nedir, AÖF harf notlarının anlamları nedir araştıran öğrencilere öncelikle; AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC harf notlarının alınması demek o dersi geçmiş olduğunuz anlamına geleceğini ve bu dersleri tekrar almak zorunda olmadığınızı vurgulayalım. Eğer sınav sonucuna göre aldığınız harf notunuz; CD, DC ve DD ise ve genel not ortalamanız 2.00 ve üzerindeyse o dersleri geçer, 2.00'ın altındaysa derslerden kalırsınız ve dersi tekrar seçmek durumunda kalırsınız. En çok merak edilen FF notu ise başarısız ders notudur. FF notunu alan bir öğrenci o dersten kalmıştır ve sonraki sene o dersi tekrar seçebilecektir.

AÖF GEÇME NOTU ANLAMLARI! AÖF HARF NOTLARININ KARŞILIĞI! 84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz 77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz 71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz 66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz 61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz 56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz 50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz 46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz 40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz 33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz 0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız. AÖF NOT ORTALAMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Açıköğretim not ortalama hesaplama nasıl yapılır, ders nasıl geçilir, dersten hangi harfle kalınır, şartlı ve koşullu geçme gibi birçok detay aşağıda belirtilmiştir. AÖF mevzuatında ders geçme detayları şu şekilde belirtilmiştir; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi her yıl öğrencilerine 30 krediyi geçmeyecek şekilde sınav tanımlaması yapar..

Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. AÖF HARF NOTLARI NE DEMEK? FF HARF NOTU KALDI DEMEK Mİ? 84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ) 77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ) 71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ) 66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ) 61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ) 56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ) 50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ) 46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE) 40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE) 33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE) 0 – 32 FF 0,00 (KALDI) Genel Not Ortalaması Nedir Genel not ortalaması hesaplanırken, öğrencinin bütün sınavlardan aldığı toplam notları, toplam kredi sayısına bölünerek orata çıkar.

AÖF'de Ders Geçme Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçmek için o dersin puanının karşılığına denk gelen harf notuna bakmanız yeterli olacaktır. Eğer ders geçme notunun için CC ve üzeri harfler verilmiş ise o dersi geçtiniz sayılır. Bu dersi geçmeniz için sizden herhangi bir koşul ya da şart talep edilmez. Dersten Kalma Açıköğretim Fakültesi'nde dersten kalmak için o dersin harf notunun FF olması gerekir. Eğer dersten aldığınız not FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir. AÖF Şartlı/ Koşullu Geçme AÖF'de şartlı ya da koşullu geçmek ne demek araştıran öğrencilere detayları şöyle belirtelim. Eğer dersten aldığınız harf notunuz CD, DC yada DD ise bu derslerden şartlı olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin şartı ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0’ın üzerinde tutmak olacaktır.. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir. Sınıf Geçme Sistemi

Kredili sistemde sınıf geçme yerine üst dönemden ders alma tabiri kullanılır. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzeri ise üst dönemden ders alabilirsiniz. 2.0’ın altında ise üst dönemden ders alamazsınız. DD, DC, CD gelen derslerinizden koşullu olarak ortalama ile geçebiliyorsunuz. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi (2.dönem) sonunda Genel Not Ortalamanızı (GNO) 2.0 veya daha üzeri getirmenizdir. Eğer Genel Not Ortalaması’nı 2.0'dan düşük getirirseniz koşullu geçtiğiniz derslerden de kalırsınız. FF gelen derslerden direkt kalıyorsunuz. FF ile kaldığınız dersleri bir sonraki yıl aynı dönemde tekrar görürsünüz. Yani bahar döneminde kaldığınız bir dersi seneye bahar döneminde alabilirsiniz. Sizden dönem olarak 2.0 gibi bir ortalama beklenir. Eğer Güz Dönemi sonunda Genel Ortalamanızı 2.0 veya üzerinde sağlayamamışsanız size bir Uyarı verilecektir. Bu uyarıdan sonraki dönemde ise Genel Not Ortalaması’nı en az 2.0'a çıkarmanız istenecektir. Eğer bunu da yerine getiremezseniz taklip eden dönemde geçmiş 2 dönemdeki CC altı dersleri yeniden almanız ve 2.0 ortalamasını geçmeniz istenecektir.

AÖF NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR? AÖF not ortalaması hesaplamak için o döneme ait derslerden geçilmiş olması ve o dönemin sonundaki Genel Not Ortalaması'nın 2,00'ın üstünde olması gerekir. Bir AÖF öğrencisinin o döneme ait derslerden birinde şartlı geçişi söz konusu ise, dönem sonunda Genel Not Ortalaması 2,00'ın üzerinde ise dersten geçer. Eğer 2,00'ın altındaysa o dersten kalmış olmarak kabul edilir. AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için; – FF dersinin olmaması, – En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması, – Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir. ŞARTLI/KOŞULLU GEÇER NE DEMEK? Şartlı ya da koşullu geçer ne demek? Bir öğrenci eğer AÖF sınavlarından aldığı notlardan hesaplanarak elde edilen, genel ortalamanızın 2.00 ve üstündeyse şartlı ya da koşullu olarak belirtilmiş tüm derslerden geçmiş demektir. Eğer puanı 2,00'ın altındaysa bu dersleri yeniden almak zorundadır. AÖF sınavlarında her zaman dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürdüğü için sınavlarda verilen cevaplara dikkat ederseniz genel not ortalamanız da düşmeyecektir.

AÖF CD NEDİR? AÖF CD İLE GEÇİLİR Mİ? Açıköğretim sınavlarında alınan puanlarla nasıl geçileceğini araştıran öğrenciler karşılarına çıkan harf notlarını merak ediyor. Özellikle CD notu ne anlama geliyor merak ediliyor. CD notu AÖF sınavlarından 46 – 49 notları arasında puan alınca verilen harf notu. AÖF'de CD alan bir kişi direk dersi geçemez. Geçmesi ders ortalamasına bağlıdır. AÖF ORTALAMAYA BAĞLI GEÇMEK NEDİR? Açıköğretim sınavından 46 ve 49 arasında bir puan alan bir kişi CD notu alır ve ortalamaya bağlı olarak koşullu geçebilir. Koşullu ortalaması ise 1.70 olarak belirtilmiştir. AÖF koşullu geçmek nedir? Ortalamaya bağlı geçmek nedir binlerce AÖF öğrencisinin sorduğu sorulardan sadece birkaçıdır. Açıköğretim sınavında alınan puanlardan CD, DC ve DD harf notları başarılı olarak tanımlanır. Fakat öğrencinin başarılı sayılması için genel not ortalamasının 2.00 ve üstünde olması zorunludur. 2.00 ortalamasına sahip bir öğrenci bu harf notlarını aldığında sınıfı geçecektir. Fakat bu harf notlarını alan ve genel not ortalaması 2.00'ın altında olan öğrenciler bu notları aldığı dersleri tekrar seçebilirler.