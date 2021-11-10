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AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2021-2022 açıköğretim sınav görevli ücretleri kaç TL?

10.11.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 AUZEF güz dönemi vize sınavının 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda yapılacak. Bu kapsamda AÖF görevli ücretlerinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2021-2022 açıköğretim sınav görevli ücretleri kaç TL?

Yüz binlerce öğrenci bu hafta sonu yapılacak açıköğretim sınav heyecanını yaşıyor. Sınava katılan öğrencilere her ders için 20 soru yöneltilecek ve adayların yanıt vermesi için 30 dakika tanınacak. AUZEF görevli ücretleri belli oldu. AÖF sonav ücretlerinin ne zaman yatırılacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İşte merak edilenler...

2021 SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ KAÇ TL?

iŞTE 2021 Temmuz-Aralık dönemlerinde geçerli olacak görevli sınav ücretleri:

  • ÖSYM sınavlarında bina sınav sorumlusu 427 TL

  • MEB sınavlarında bina yöneticisi 271 TL, ÖSYM sınavlarında 285 TL

  • MEB sınavlarında bina yöneticisi yardımcısı 242 TL, ÖSYM sınavlarında 256 TL

  • MEB sınavlarında salon başkanı 235 TL, ÖSYM sınavlarında 256 TL, Açıköğretim sınavlarında 118-120 TL

  • MEB sınavlarında gözetmen 228 TL, ÖSYM sınavlarında 228 TL, Açıköğretim sınavlarında 108-118 TL

  • MEB sınavlarında yedek gözetmen 171 TL, ÖSYM sınavlarında 199 TL, açıköğretim sınavlarında 90-100 TL

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF güz dönemi vize sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgelerine "http://auzefsinav.istanbul.edu.tr" sitesinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile ulaşabilirsiniz. Sınav yeri sorgulaması yapmak için "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login" adresine erişim sağlayınız.

SINAV HAKKINDA NOTLAR

• Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrenciler sınavlara ayrı salonda alınacaklar.

• Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

.• Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

• Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

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