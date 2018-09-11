AÖF ikinci üniversite kayıt dönemi başladı! Kimler sınavsız kayıt yaptırabilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi her yıl binlerce öğrenci kaydı almaktadır. Bunların arasında sınavsız giriş ile ikinci üniversite okuma hakkı olanlar da bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta bu konuda yapılan duyuruyu takiben bugün AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı. İşte AÖF ikinci üniversite kaydı ile ilgili detaylar...
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler sınavsız AÖF kaydı yaptırabilirler.
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alan haricinde:
Lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına,
Önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına İnternetten başvurarak kayıt yaptırabilir.
Anadolu Üniversitesi'nin duyurusuna göre kayıt dönemi 11-20 Eylül tarihlerini kapsıyor. 21 Eylül'de de mazeretli kayıt işlemleri yapılacak.
İNTERNETTEN BAŞVURU ŞART
Adayların kayıt yapabilmesi için http://aof.anadolu.edu.tr adresinden başvuru yamaları şarttır. 21 Eylül 2018 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.
Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
AÖF kılavuzları için tıklayınız
Adaylar, 11 – 21 Eylül 2018 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 21 Eylül 2018 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 21 Eylül 2018 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.
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