AÖF ikinci üniversite kayıt dönemi başladı! Kimler sınavsız kayıt yaptırabilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi her yıl binlerce öğrenci kaydı almaktadır. Bunların arasında sınavsız giriş ile ikinci üniversite okuma hakkı olanlar da bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta bu konuda yapılan duyuruyu takiben bugün AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı. İşte AÖF ikinci üniversite kaydı ile ilgili detaylar...

KİMLER SINAVSIZ AÖF KAYDI YAPTIRABİLİR?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler sınavsız AÖF kaydı yaptırabilirler.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alan haricinde:

Lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına,

Önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına İnternetten başvurarak kayıt yaptırabilir.

Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı, İktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler (İngilizce) ve İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak adayların www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresindeki “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

KAYIT NASIL ve NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin duyurusuna göre kayıt dönemi 11-20 Eylül tarihlerini kapsıyor. 21 Eylül'de de mazeretli kayıt işlemleri yapılacak.

İNTERNETTEN BAŞVURU ŞART

Adayların kayıt yapabilmesi için http://aof.anadolu.edu.tr adresinden başvuru yamaları şarttır. 21 Eylül 2018 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.