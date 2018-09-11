HABER

AÖF ikinci üniversite kayıt dönemi başladı! Kimler sınavsız kayıt yaptırabilir?

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesinden ikinci üniversitesini okuyacakların kayıt hakkı ile ilgili bir açıklama yapılmıştı. Bu haftada sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı. Peki kimlerin kayıt hakkı var ve nasıl kayıt yapılır? İşte AÖF ikinci üniversite kaydı ile ilgili detaylar...

AÖF ikinci üniversite kayıt dönemi başladı! Kimler sınavsız kayıt yaptırabilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi her yıl binlerce öğrenci kaydı almaktadır. Bunların arasında sınavsız giriş ile ikinci üniversite okuma hakkı olanlar da bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta bu konuda yapılan duyuruyu takiben bugün AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı. İşte AÖF ikinci üniversite kaydı ile ilgili detaylar...

KİMLER SINAVSIZ AÖF KAYDI YAPTIRABİLİR?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler sınavsız AÖF kaydı yaptırabilirler.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alan haricinde:

  • Lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına,

  • Önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına İnternetten başvurarak kayıt yaptırabilir.

  • Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı, İktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler (İngilizce) ve İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak adayların www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresindeki “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

KAYIT NASIL ve NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin duyurusuna göre kayıt dönemi 11-20 Eylül tarihlerini kapsıyor. 21 Eylül'de de mazeretli kayıt işlemleri yapılacak.

İNTERNETTEN BAŞVURU ŞART

Adayların kayıt yapabilmesi için http://aof.anadolu.edu.tr adresinden başvuru yamaları şarttır. 21 Eylül 2018 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

AÖF kılavuzları için tıklayınız

Adaylar, 11 – 21 Eylül 2018 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 21 Eylül 2018 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 21 Eylül 2018 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
Maltepe Üniversitesi 'Uluslararası Bakalorya Programı'na ev sahipliği yaptıMaltepe Üniversitesi 'Uluslararası Bakalorya Programı'na ev sahipliği yaptı
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmiştiMEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aöf ikinci üniversite kaydı Açıköğretim Fakültesi sınavsız kayıt

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

İlginizi Çekebilir

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım

Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti

MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı!

Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı!

Zekanızı test edebileceğiniz sözel ve matematiksel mantık soruları

Zekanızı test edebileceğiniz sözel ve matematiksel mantık soruları

2018 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

2018 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.