AÖF online sınav nasıl olacak? Sınaf sistemine nasıl girilecek?

AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin ülkenin dört bir köşesinden öğrencileri bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle eğitimde alınan pek çok erteleme karasından sonra AÖF öğrencileri de ara sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyordu. Anabolu Üniversitesi rektörü Prof Dr Şafak Ertan Çomaklı ara sınavların (vize) online olarak yapılacağını açıkladı. Peki online sınavlar nasıl olacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacak.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarına ilişkin bilgiler https://t.co/wMu3qKTXl4'de!@ProfDrComakli #AnadoluÜniversitesi #Açıköğretim #İşletme #İktisat #Sınav pic.twitter.com/cfdokoMARX— Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) March 30, 2020
AÖF hazırladığı rehbere göre internet bağlantısı olan bilgisayar, cep telefonu ve tablet cihazlarından sınav sistemine girmek mümkün olacak.
Sınav Sistemi aktif olduğunda AÖF resmi web sitesinde yar alacak “Sınav” linki ile giriş yapılacak.
Sınav sayfasına T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle giriş yapabileceksiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.
Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tabi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekecek.
[AÖS ONLİNE SINAV REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ]https://anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/files/duyuru/A%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim%20Sistemi%20S%C4%B1nav%20Giri%C5%9Fi.pdf)
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