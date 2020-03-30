AÖF online sınav nasıl olacak? Sınaf sistemine nasıl girilecek?

AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin ülkenin dört bir köşesinden öğrencileri bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle eğitimde alınan pek çok erteleme karasından sonra AÖF öğrencileri de ara sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyordu. Anabolu Üniversitesi rektörü Prof Dr Şafak Ertan Çomaklı ara sınavların (vize) online olarak yapılacağını açıkladı. Peki online sınavlar nasıl olacak?

ONLINE SINAV GİRİŞ SİSİTEMİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacak.

SINAV SİSTEMİNE NASIL GİRİLECEK?

AÖF hazırladığı rehbere göre internet bağlantısı olan bilgisayar, cep telefonu ve tablet cihazlarından sınav sistemine girmek mümkün olacak.

Sınav Sistemi aktif olduğunda AÖF resmi web sitesinde yar alacak “Sınav” linki ile giriş yapılacak.

ONLINE SINAV NASIL OLACAK?