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AÖF online sınav nasıl olacak? Sınaf sistemine nasıl girilecek?

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.03.2020 16:32 | Son Güncelleme

AÖF sınavları ertelenecek mi ertelenmeyecek mi diye beklenirken ara sınavlarla ilgili kritik açıklama geldi. Rektör Şafak Ertan Çomaklı aÖF ara sınavların online olarak gerçekleştirileceğini ilan etti. Peki online sınav nasıl olacak? Sınav sistemine nasıl giriş yapılacak?

AÖF online sınav nasıl olacak? Sınaf sistemine nasıl girilecek?

AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin ülkenin dört bir köşesinden öğrencileri bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle eğitimde alınan pek çok erteleme karasından sonra AÖF öğrencileri de ara sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyordu. Anabolu Üniversitesi rektörü Prof Dr Şafak Ertan Çomaklı ara sınavların (vize) online olarak yapılacağını açıkladı. Peki online sınavlar nasıl olacak?

ONLINE SINAV GİRİŞ SİSİTEMİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacak.

SINAV SİSTEMİNE NASIL GİRİLECEK?

AÖF hazırladığı rehbere göre internet bağlantısı olan bilgisayar, cep telefonu ve tablet cihazlarından sınav sistemine girmek mümkün olacak.

Sınav Sistemi aktif olduğunda AÖF resmi web sitesinde yar alacak “Sınav” linki ile giriş yapılacak.

ONLINE SINAV NASIL OLACAK?

  • Sınav sayfasına T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle giriş yapabileceksiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

  • Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

  • Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tabi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekecek.

  • Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

    • [AÖS ONLİNE SINAV REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ]https://anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/files/duyuru/A%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim%20Sistemi%20S%C4%B1nav%20Giri%C5%9Fi.pdf)

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