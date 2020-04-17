AÖF Online sınav nasıl olacak? Sınav sistemi ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok sınav ertelenirken AÖF ara sınavlarının ertelenmesi yerine online yapılmasına karar verilmişti. AÖF vize sınavları için de vakit geldi ama bazı detaylar öğrencilerin kafasında netleşmiş değil. Online sınav nasıl olacak? Sınav sistemine nasıl giriş yapılacak?

ONLINE SINAVLAR NASIL OLACAK?

Daha önceki sınavlarda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamak için 30 dakika süre verilecek.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya geçilebilecek. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

AÖS ONLİNE SINAV REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ONLINE SINAV GİRİŞ SİSTEMİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacak.

SINAV SİSTEMİNE NASIL GİRİLECEK?

AÖF hazırladığı rehbere göre internet bağlantısı olan bilgisayar, cep telefonu ve tablet cihazlarından sınav sistemine girmek mümkün olacak. Sınav Sistemi aktif olduğunda AÖF resmi web sitesinde yar alacak “Sınav” linki ile giriş yapılacak. Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek ve burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görebileceksiniz.

