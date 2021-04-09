HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? 2021 AÖF sınavı ne zaman? İşte giriş belgesi ve detaylar...

AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? 2021 AÖF sınavı ne zaman? İşte giriş belgesi ve detaylar...

09.04.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020-2021 eğitim döneminde yapılacak olan AÖF bahar dönemi vize sınavları iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Açıköğretim Fakültesi sınavına girecek olan öğrenciler AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? 2021 AÖF sınavı ne zaman? İşte giriş belgesi ve detaylar...

AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? 2021 AÖF sınavı ne zaman? İşte giriş belgesi ve detaylar...

AÖF bahar dönemi vize sınavları 2020-2021 eğitim döneminde iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Açıköğretim Fakültesi sınavına girecek olan öğrenciler AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir sorusunu sorguluyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? AÖF sınavı ne zaman?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR? AÖF SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları online şekilde yapılacak. Sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden erişime açıldı.

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Yayınlanan takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;

2 ve 6.yarıyıl dersleri için: 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. yarıyıl dersleri için: 17-18-19 Nisan 2021

Final sınavı ise Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili olan sınav merkezinde girebilecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
Okullar kapanacak mı? Okullar kapanacak mı?
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.