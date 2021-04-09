AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? 2021 AÖF sınavı ne zaman? İşte giriş belgesi ve detaylar...

AÖF bahar dönemi vize sınavları 2020-2021 eğitim döneminde iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Açıköğretim Fakültesi sınavına girecek olan öğrenciler AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir sorusunu sorguluyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? AÖF sınavı ne zaman?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR? AÖF SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları online şekilde yapılacak. Sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden erişime açıldı.

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Yayınlanan takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;

2 ve 6.yarıyıl dersleri için: 10-11-12 Nisan 2021

4 ve 8. yarıyıl dersleri için: 17-18-19 Nisan 2021

Final sınavı ise Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili olan sınav merkezinde girebilecekler.

