AÖF sınav sonuçları 2021... AÖF bitirme - final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberine göre Açıköğretim fakülte ve önlisans final sınavları 16 Ocak 2021 tarihi itibari ile sona erdi. Binlerce Açıköğretim öğrencisi sınavlarını online olarak gerçekleştirdi. Özellikle hafta sonu sınav yoğunluğu yaşayan AÖF ekranları pazar günü yoğunluktan dolayı hata verdi. Binlerce öğrenci çeşitli şikayet kanallarında yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran öğrenciler, AÖF 1. dönem final sonuçlarını bekliyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
Açıköğretim sınav sonuçları binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu binlerce AÖF öğrencisi 1. final sınavlarına giriş yaparak sınavlarını bitirdi. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden adaylar, online sınav yapıldığı için AÖF sınavlarının erkenden açıklanmasını bekliyor. Açıköğretim sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021
Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri AÖF tarafından şu şekilde açıklandı:
1. Yarıyıl Dersleri
12 Aralık 2020 Cumartesi
5. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri
13 Aralık 2020 Pazar
14 Aralık 2020 Pazartesi
3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri
19 Aralık 2020 Cumartesi
20 Aralık 2020 Pazar
21 Aralık 2020 Pazartesi
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