HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖF sınav sonuçları 2021... AÖF bitirme - final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları 2021... AÖF bitirme - final sonuçları ne zaman açıklanacak?

18.01.2021 15:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AÖF sınav sonuçları 2021... AÖF bitirme - final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim sınav sonuçları binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. 16 Ocak tarihi itibariyle başlayan sınavların sonuçları, binlerce AÖF öğrencisi tarafından araştırılıyor. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden adaylar, online sınav yapıldığı için AÖF sınavlarının erkenden açıklanmasını bekliyor. Peki AÖF sınavlarının açıklanma tarihi belli oldu mu?

Son dakika haberine göre Açıköğretim fakülte ve önlisans final sınavları 16 Ocak 2021 tarihi itibari ile sona erdi. Binlerce Açıköğretim öğrencisi sınavlarını online olarak gerçekleştirdi. Özellikle hafta sonu sınav yoğunluğu yaşayan AÖF ekranları pazar günü yoğunluktan dolayı hata verdi. Binlerce öğrenci çeşitli şikayet kanallarında yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran öğrenciler, AÖF 1. dönem final sonuçlarını bekliyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF 1. FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim sınav sonuçları binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu binlerce AÖF öğrencisi 1. final sınavlarına giriş yaparak sınavlarını bitirdi. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden adaylar, online sınav yapıldığı için AÖF sınavlarının erkenden açıklanmasını bekliyor. Açıköğretim sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

anadolu üniversitesi

2020 -2021 AÖF SINAV TARİHLERİ

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi şöyle;

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021

SINAVDA SORUMLU OLUNAN YARIYIL DERSLERİ VE SINAV TARİHLERİ

Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri AÖF tarafından şu şekilde açıklandı:

1. Yarıyıl Dersleri

12 Aralık 2020 Cumartesi

5. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri

13 Aralık 2020 Pazar

14 Aralık 2020 Pazartesi

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri

19 Aralık 2020 Cumartesi

20 Aralık 2020 Pazar

21 Aralık 2020 Pazartesi

AÖF ders geçme notu 2021... AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? Harf notu nedir? AÖF'de çan eğrisi var mı?AÖF ders geçme notu 2021... AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? Harf notu nedir? AÖF'de çan eğrisi var mı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır?AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır?
Google play hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Google play hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?

İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?

Doğu Perinçek sinirlendi: Otur orada adam gibi!

Doğu Perinçek sinirlendi: Otur orada adam gibi!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

AÖF ders geçme notu 2021... AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? Harf notu nedir? AÖF'de çan eğrisi var mı?

AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır?

Amirlik eğitimi uzaktan giriş linki! Polis Akademisi kıdemli başpolis ve başpolisler için amirlik eğitimleri başladı!

Başpolisler amirlik için uzaktan eğitim almaya başladı!

AZUEF Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihi 2021... AZUEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AZUEF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AZUEF kayıt yenileme ne zaman?

2021 AUZEF ders geçme notu... AUZEF not hesaplama nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi AUZEF'te kaçla geçilir, ders geçme notu kaç?

AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?

İSMEK kayıt tarihleri 2021... İSMEK kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2020-2021 İSMEK başvuru tarihleri!

İSMEK kayıtları ne zaman yapılacak?

LGS sınav tarihi 2021... LGS'de hangi konulardan çıkacak? 2021 LGS başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

LGS sınavı ertelenecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.