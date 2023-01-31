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AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi’nde

31.01.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bitirme sınavları geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi. Sınava giren adaylar sorular ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi’nde

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklamaları merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sınavları belirli tarihlerde düzenleniyor. Güz dönemi final sınavları 21 Ocak ve 22 Ocak tarihlerinde yapıldı. Şimdi gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Geçtiğimiz yıllar göz önüne alındığında sonuçların 10-15 gün içinde açıklanması bekleniyor. AÖF final sınavları 21 Ocak ve 22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.

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İTİRAZ SÜRESİ SONA ERDİ

Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sorularına ilişkin itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapıldı. 24 Ocak Salı günü 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmadı.

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AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF'de bütünleme sınavı bulunmuyor. İşte sınav tarihleri:
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

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